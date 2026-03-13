¿Qué pasa si la fecha límite de pago del décimo cuarto cae un domingo, como en 2026?

Para este año, el monto es de 482 dólares, equivalente al salario básico unificado vigente

Con la llegada de marzo, miles de trabajadores ecuatorianos aguardan el pago del décimo cuarto sueldo, también conocido como bono escolar. Este beneficio, que equivale a un salario básico de 482 dólares en 2026, debe cancelarse hasta el 15 de marzo según lo establece la ley. Sin embargo, este año esa fecha cae un domingo, lo que genera dudas entre empleadores y trabajadores sobre cuándo vence realmente la obligación.

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Tito Palma, abogado experto en derecho laboral, aclara que lo ideal sería que las empresas cumplan con este pago hasta este viernes, último día laborable antes del límite legal. No obstante, recuerda que la tecnología abre una ventana adicional: "no hay que olvidar que se pueden hacer transferencias bancarias", lo que significa que los empleadores tienen la posibilidad de efectuar los pagos incluso el sábado o el domingo sin incurrir en incumplimiento.

Lo que sí está fuera de discusión, según Palma, es la fecha misma: el 15 de marzo no puede modificarse porque está consagrada en la ley. Ninguna institución tiene potestad para cambiarla.

El registro ante el Ministerio, un trámite posterior

Una vez realizado el pago, las empresas deben reportar el cumplimiento mediante un formulario en línea ante el Ministerio del Trabajo, que es el organismo encargado de vigilar que esta obligación se cumpla. Habitualmente, esta información se recibe hasta finales de marzo.

El experto precisa que es potestad del Ministerio ampliar o no el período para registrar el cumplimiento, pero esa flexibilidad aplica únicamente al trámite administrativo, no a la fecha de pago.

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Un derecho de todos los trabajadores en relación de dependencia

El décimo cuarto sueldo es una remuneración adicional anual que corresponde a todos los trabajadores formales, es decir, quienes cuentan con un contrato laboral y perciben un salario de una empresa o institución. Su propósito es apoyar los gastos vinculados al inicio del año escolar, como útiles, uniformes y matrículas.

Para 2026, el monto es de 482 dólares, equivalente al salario básico unificado vigente. Quienes hayan laborado el período completo recibirán el valor íntegro, mientras que los trabajadores contratados recientemente o que no completaron el año recibirán un pago proporcional a los meses trabajados.

¿Cómo calcular el décimo cuarto sueldo?

Si el salario ( 482) se divide para 12 (meses) esto es igual a $ 40,16 por cada mes laborado. Es decir, si trabajó los 12 meses completos, recibirá el valor íntegro: 482 dólares.

No obstante, si trabajó, por ejemplo, seis meses, el cálculo sería: 40,16 × 6, lo que significa que el valor a recibir es 240,96 dólares.

Para quienes prefieren validar el monto antes de reclamar, el Ministerio de Trabajo mantiene habilitada una calculadora en línea que permite estimar el valor exacto según el tiempo laborado.

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