Décimo cuarto sueldo 2026: cómo calcularlo paso a paso

Las empresas deben cancelar a sus trabajadores, hasta el 15 de marzo, este beneficio laboral

El plazo se acerca. Hasta este 15 de marzo, las empresas deberán cancelar el décimo cuarto sueldo a los trabajadores bajo relación de dependencia que residen y laboran en las regiones Costa y Galápagos. Aunque se trata de un beneficio que se repite año año, aún existen dudas sobre cómo calcularlo.

El punto de partida: el Salario Básico

El abogado laboral, Tito Palma, recuerda que para calcular este beneficio se debe tomar como base el Salario Básico Unificado (SBU), fijado en 482 dólares para este 2026. No importa si el trabajador gana más que el básico: el beneficio se ancla en ese valor. El periodo para el cálculo, dice el experto, es desde el 1 de marzo del año anterior hasta el 30 de abril del presente año. No obstante, el pago no será igual para todos. "Quienes hubieran trabajado menos de un año, recibirán solo la parte proporcional", aclaró.

¿Cómo calcular el décimo cuarto sueldo?

Si el salario ( 482) se divide para 12 (meses) esto es igual a $ 40,16 por cada mes laborado. Es decir, si trabajó los 12 meses completos, recibirá el valor íntegro: 482 dólares.

No obstante, si trabajó, por ejemplo, seis meses, el cálculo sería: 40,16 × 6, lo que significa que el valor a recibir es 240,96 dólares.

Para quienes prefieren validar el monto antes de reclamar, el Ministerio de Trabajo mantiene habilitada una calculadora en línea que permite estimar el valor exacto según el tiempo laborado.

¿Quiénes lo reciben?

Todos los trabajadores en relación de dependencia, sin distinción de cargo, salario o cargas familiares. De ahí su nombre popular: bono escolar, porque coincide con el inicio del ciclo lectivo.

En la Costa y Galápagos, el pago se realiza en marzo, días antes de que las clases arranquen en abril. En la Sierra y Amazonía, en cambio, se cancela en agosto, previo al inicio del año escolar en septiembre.

Algunos trabajadores optan por recibir el décimo cuarto de manera prorrateada durante el año. En ese caso, no habrá un depósito de 482 dólares en marzo o agosto. En lugar de eso, cada mes se paga una fracción proporcional que, sumada al final del período, equivale al total del beneficio.

