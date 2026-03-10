Cumbayá: trabajos en la Oswaldo Guayasamín se detienen por falta de asfalto

La rehabilitación de la avenida Oswaldo Guayasamín está en pausa desde el 4 de marzo

En total, 71 proyectos viales están paralizados en Quito por falta de asfalto.

Los problemas operativos en la Refinería de Esmeraldas le pasan factura a Quito: la falta de asfalto ha puesto en pausa decenas de obras viales.

Entre ellas, la rehabilitación de la avenida Oswaldo Guayasamín (Interoceánica) permanece temporalmente detenida desde el 4 de marzo desde el 2026.

Aunque los trabajos de asfaltado están detenidos, los equipos continúan con la señalización horizontal en los tramos ya concluidos, entre el Centro Comercial Scala Shopping y el redondel de Las Bañistas, informó este 10 de marzo de 2026 el Municipio.

La vía permanece abierta al tráfico, pero los trabajos previstos en marzo, sobre todo en el sector de Cumbayá, no se podrán retomar hasta que Petroecuador restablezca el suministro, lo que afectará la intervención de calzadas entre la avenida Pampite y el redondel de Las Bañistas.

Alcance de la obra

La intervención en la Interoceánica se iniciaron el pasado 23 de febrero y abarca 11 kilómetros. Hasta ahora se han completado los tramos correspondientes a Pifo, Puembo, El Arenal (Tumbaco) y Cumbayá hasta el redondel de Las Bañistas.

71 proyectos viales en pausa

La suspensión de asfalto no solo afecta esta vía. En total, 71 proyectos viales se encuentran paralizados en Quito, sumando más de 100 kilómetros de intervención entre tramos en ejecución y por ejecutar. Entre las principales vías afectadas están:

Quitumbe Ñan

S51 en Quitumbe

Pío XII en Calderón

Paquetes viales en sectores como Atucucho, La Magdalena, Universidad Central y Guamaní

¿Cuándo se retomará el abastecimiento?

Según el Municipio, Petroecuador aseguró que la provisión de material se reanudará el 31 de marzo. Mientras tanto, el Municipio de Quito sigue trabajando en otros frentes, como la construcción de los puentes Bicentenario y La Marquesa en Pomasqui.

Además en parques como Carcelén BEV, Adulto Mayor, La Moya, Rio Grande, Metropolitano Calderón y Metropolitano Bicentenario, así como mantenimiento de puentes peatonales, protección de taludes y soterramiento de cables en sectores como Ajaví, Solanda, Cusubamba, El Inca y Cotocollao.

