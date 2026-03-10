Expreso
Lluvias en Azuay
Maquinaria trabaja en la limpieza de vías afectadas por deslizamientos tras las intensas lluvias en Azuay.X: JOTALLORETV

Lluvias en Azuay: Colapso de puentes y parroquias aisladas por el temporal

El colapso de dos puentes en Santa Isabel y Pijilí deja a comunidades aisladas; la Prefectura suspende obras de asfalto

Las intensas precipitaciones de las últimas horas han asestado un duro golpe a la infraestructura vial de la provincia de Azuay. La Prefectura confirmó que la fuerza de la naturaleza provocó el colapso total de dos estructuras críticas, dejando a poblaciones rurales en una situación de vulnerabilidad extrema y obligando a una reconfiguración urgente de la logística operativa provincial.

Infraestructura bajo escombros

Los puntos más críticos se localizan en Sulupali (Santa Isabel) y el sector de El Recreo en Pijilí, donde los puentes cedieron ante el incremento de los caudales. Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la provincia, informó que la red vial presenta múltiples fracturas, con cierres reportados en los cantones de Santa Isabel, Girón y San Fernando. La situación es especialmente compleja en la parroquia Chaucha, que al momento se encuentra totalmente incomunicada por vía terrestre.

Respuesta institucional y freno a obras

Ante la magnitud de los daños, la autoridad provincial dispuso la activación inmediata de los COE cantonales para coordinar la asistencia. Como medida administrativa y operativa, se determinó la suspensión de todos los trabajos de asfaltado previstos en la zona. "Nos desplazamos inmediatamente a los territorios afectados", señaló Lloret, tras confirmar que toda la maquinaria disponible ha sido redireccionada exclusivamente para atender los puntos de emergencia y habilitar pasos provisionales.

Un balance nacional crítico

El escenario en Azuay se suma a una estadística alarmante a nivel país. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), entre el 1 de enero y el 8 de marzo de 2026, el invierno ha generado 1.443 eventos adversos en 187 cantones. Aunque las provincias de la Costa como Guayas, El Oro y Manabí registran el mayor impacto poblacional, la Sierra centro y sur —incluyendo a Chimborazo y Loja— enfrentan ahora la fase más destructiva de la etapa invernal, con 553 parroquias bajo alerta constante.

