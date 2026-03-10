Lluvias en Azuay: Colapso de puentes y parroquias aisladas por el temporal

Las intensas precipitaciones de las últimas horas han asestado un duro golpe a la infraestructura vial de la provincia de Azuay. La Prefectura confirmó que la fuerza de la naturaleza provocó el colapso total de dos estructuras críticas, dejando a poblaciones rurales en una situación de vulnerabilidad extrema y obligando a una reconfiguración urgente de la logística operativa provincial.

Infraestructura bajo escombros

Los puntos más críticos se localizan en Sulupali (Santa Isabel) y el sector de El Recreo en Pijilí, donde los puentes cedieron ante el incremento de los caudales. Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la provincia, informó que la red vial presenta múltiples fracturas, con cierres reportados en los cantones de Santa Isabel, Girón y San Fernando. La situación es especialmente compleja en la parroquia Chaucha, que al momento se encuentra totalmente incomunicada por vía terrestre.

🚨 #EmergenciasAzuay 6h55:



🚨 #EmergenciasAzuay 6h55:

Debido a las fuertes lluvias invernales informamos el colapso de 2 puentes: Sulupali en Santa Isabel y Puente el Recreo en Pijili, además cierres viales en diferentes puntos en los cantones de Santa Isabel, Girón, San Fernando, así como en la… pic.twitter.com/9ovIIrN2DX — Jota Lloret Valdivieso (@jotalloretv) March 10, 2026

Respuesta institucional y freno a obras

Ante la magnitud de los daños, la autoridad provincial dispuso la activación inmediata de los COE cantonales para coordinar la asistencia. Como medida administrativa y operativa, se determinó la suspensión de todos los trabajos de asfaltado previstos en la zona. "Nos desplazamos inmediatamente a los territorios afectados", señaló Lloret, tras confirmar que toda la maquinaria disponible ha sido redireccionada exclusivamente para atender los puntos de emergencia y habilitar pasos provisionales.

Un balance nacional crítico

El escenario en Azuay se suma a una estadística alarmante a nivel país. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), entre el 1 de enero y el 8 de marzo de 2026, el invierno ha generado 1.443 eventos adversos en 187 cantones. Aunque las provincias de la Costa como Guayas, El Oro y Manabí registran el mayor impacto poblacional, la Sierra centro y sur —incluyendo a Chimborazo y Loja— enfrentan ahora la fase más destructiva de la etapa invernal, con 553 parroquias bajo alerta constante.

