El Oro: Aluvión en Zaruma y evacuaciones en Portovelo por lluvias

Un aluvión originado por el desbordamiento de la quebrada Salvias, en la parte alta de Zaruma, dejó una estela de daños en el centro de la parroquia homónima la noche de este lunes 09 de marzo. Cerca de las 23:00, un torrente de lodo, piedras y escombros descendió con fuerza, obligando a los habitantes a buscar refugio inmediato ante el estruendo de la creciente.

Impacto y respuesta en la parroquia Salvias

De acuerdo con el balance de la Secretaría de Gestión de Riesgos, el evento natural dejó un saldo de 40 personas afectadas y daños estructurales en 10 viviendas. La magnitud del flujo hídrico provocó además el colapso de un puente, aislando parcialmente la zona. Ante la emergencia, un contingente de 30 bomberos se desplazó al sitio para ejecutar labores de remoción de escombros, limpieza de vías y asistencia a las familias que reportaron la pérdida de sus bienes y el asedio del lodo en sus domicilios.

URGENTE 🚨



Emergencia en Zaruma -Parroquia Salvias por desbordamiento de río del mismo nombre, tras intensas lluvias.



Un aluvión de agua, lodo y piedras atraviesan el centro del poblado y arrasa con todo.



Pobladores piden auxilio a las autoridades. @visionariasec pic.twitter.com/wkHEAgNFx2 — Janet Hinostroza (@janethinostroza) March 10, 2026

Portovelo en alerta por la crecida del río Amarillo

La inestabilidad climática también golpeó al cantón Portovelo, donde el incremento del caudal del río Amarillo forzó la evacuación preventiva de 50 familias. Equipos de socorro y personal municipal coordinaron el traslado de los ciudadanos hacia albergues temporales.

La alcaldesa de la localidad, Yulissa Aguilar, confirmó que la administración se mantiene en vigilancia permanente, especialmente por la conexión hídrica con el sector de Salvias, lo que podría derivar en nuevas afectaciones para la población de Portovelo. Las autoridades provinciales insisten en que la ciudadanía debe permanecer en zonas seguras ante la persistencia de las precipitaciones y el riesgo latente de nuevos deslizamientos en la parte alta de la provincia.

📍#ElOro | Portovelo – sector 28 de Noviembre, La Florida, Cdla. El Oro, Las Malvinas y 14 de Enero



ACTUALIZACIÓN



En el marco del seguimiento al evento de inundación registrado en el cantón Portovelo, equipos en territorio continúan con el monitoreo del caudal del río Amarillo.… — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) March 10, 2026

Respuesta estatal ante la emergencia provincial

El gobernador de El Oro, Francisco Minuche, confirmó que la situación es crítica en varios puntos de la provincia. Según la autoridad, alrededor de 70 familias amanecieron bajo amenaza directa por el desbordamiento del río, afectando tanto a las viviendas ubicadas en las riberas como al centro parroquial. Ante este escenario, el Gobierno ha desplegado un operativo de respuesta que incluye la participación activa de las Fuerzas Armadas, cuyo personal colabora con maquinaria y vehículos en la logística de ayuda humanitaria.

Las acciones de prevención se intensificaron también en el sector de Portovelo, donde el gobernador destacó que cerca de 500 familias fueron evacuadas de manera anticipada ante el incremento progresivo del caudal. Esta medida preventiva buscó evitar una tragedia mayor en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Minuche enfatizó que los protocolos de evacuación siguen activos en los sectores cercanos a los afluentes y aseguró que las instituciones del Estado mantienen la coordinación permanente para asistir a los damnificados. "Lo que estamos haciendo es atender la emergencia; no están solos", concluyó el representante del Ejecutivo, mientras las autoridades locales permanecen en alerta máxima ante la inestabilidad climática en la región.

