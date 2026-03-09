Lluvias en Cotopaxi provocan emergencia vial y colapso de puentes en Pangua y La Maná

Lluvias en Cotopaxi: Desborde de ríos y colapso de puentes dejan tramos viales aislados en Pangua y La Maná

El sistema de captación de agua de consumo humano se vio afectado por la intensa lluvia. (cortesía)

La fuerte temporada invernal que atraviesa la provincia de Cotopaxi ha dejado severas afectaciones en varios cantones. Durante el fin de semana, las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de ríos, deslizamientos de tierra y el colapso de infraestructura vial en sectores de Pangua y La Maná, dejando a cientos de familias incomunicadas.

En el cantón Pangua, el Municipio informó que las precipitaciones causaron daños en distintos puntos del territorio. Ante esta situación, el alcalde Wilson Correa realizó un recorrido por las zonas más afectadas para evaluar los daños y coordinar acciones inmediatas de respuesta.

Según el reporte municipal, en el sector Jesús del Gran Poder se registró el desbordamiento del río, mientras que en La Mariela se reportó la caída de puentes y afectaciones en la mesa de la vía. En tanto, en el tramo Valle de Calope – Los Laurales y 2 de noviembre se produjo la pérdida de parte de la vía debido al incremento del caudal del río, lo que ha afectado la conectividad con Palo Blanco, perteneciente a la parroquia Ramón Campaña, y con el cantón vecino La Maná.

Acciones preventivas resultaron insuficientes

Desde el Municipio de Pangua se informó que, previo a la temporada invernal, se ejecutaron varias acciones preventivas en diferentes sectores del cantón. Entre estas labores constan la limpieza de cunetas y alcantarillas, mantenimiento vial, monitoreo constante en zonas vulnerables y coordinación interinstitucional para responder ante emergencias.

Estas intervenciones buscan reducir riesgos, proteger la integridad de la población y salvaguardar la infraestructura vial y los servicios básicos, priorizando los sectores más vulnerables.

No obstante, tras constatar los daños ocasionados por las lluvias, el alcalde Correa hizo un llamado a la Prefectura de Cotopaxi para articular acciones inmediatas y establecer un plan de contingencia que permita atender la emergencia, considerando que varias comunidades se encuentran actualmente incomunicadas.

Vías colapsadas y daños en infraestructura en La Maná

En el cantón La Maná, las lluvias también generaron graves afectaciones. El municipio informó que varios accesos colapsaron debido a las tormentas registradas en las últimas horas, lo que impide el tránsito vehicular y peatonal hacia varios sectores.

Entre las zonas afectadas se encuentran San Pablo de la Cruz, La Playita (vía Estero Hondo), La Envidia, el barrio El Masa y El Portón de Jesús. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar desplazarse hacia estos sectores y utilizar rutas alternas mientras se realizan las inspecciones técnicas.

Uno de los eventos más graves ocurrió en la vía que conecta los recintos Estero Hondo y La Envidia, ruta conocida por conducir hacia las cascadas El Zapanal. El crecimiento del río Estero Hondo, también llamado Agua Amarilla, provocó su desbordamiento, destruyó una vivienda y dejó otra parcialmente inundada, además de afectar seriamente la vía.

Puentes en riesgo y rescates durante la emergencia

La creciente del estero Chipe también generó problemas en el sector de La Playita, donde parte de la vía fue destruida y un puente quedó a punto de colapsar. Un vehículo que intentó cruzar la zona, sin percatarse del daño en la carretera debido al agua acumulada, fue arrastrado por la corriente.

En otro incidente, una camioneta quedó atrapada sobre un puente con fisuras en el mismo sector. Personal de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y unidades de gestión de riesgos coordinaron el rescate del conductor, aunque posteriormente el vehículo fue arrastrado por la corriente.

Además, alrededor de 200 familias quedaron incomunicadas en el recinto San Pablo tras el daño en la base de un puente con más de 40 años de antigüedad.

Un excavador trabaja en el cauce de un río tras el desbordamiento provocado por las intensas lluvias en Cotopaxi. Cortesía

Alerta meteorológica por lluvias intensas en Cotopaxi

La sala de situación del Cuerpo de Bomberos de Latacunga emitió una alerta por lluvias y tormentas eléctricas para toda la provincia, con base en la Advertencia Meteorológica N.º 16 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).

El pronóstico señala que los eventos más intensos se presentarán entre el 9 y el 10 de marzo, con posibilidad de tormentas eléctricas, ráfagas de viento, acumulación de agua en viviendas y caminos, así como deslizamientos de tierra y crecida de ríos.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta, evitar zonas de riesgo y tomar precauciones ante posibles inundaciones y derrumbes, especialmente en áreas donde el suelo presenta alta saturación de agua.

