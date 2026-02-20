Ruta en bicicleta por el Cotopaxi: paseo familiar a una hora de Quito

En este Paseo Express te mostramos una ruta ideal para toda la familia en el Parque Nacional Cotopaxi, a una hora de Quito

El sistema montañoso ecuatoriano es uno de los grandes atractivos turísticos del país y el Parque Nacional Cotopaxi destaca al haber sido el primer parque protegido dentro del territorio continental. Cada año recibe unos 300.000 turistas, siendo el más visitado por nacionales y extranjeros.

Este hermoso ecosistema ofrece varias actividades entre el ascenso al volcán, senderismo o rutas de ciclismo. Y justamente en este Paseo Express recorrimos uno de los caminos en bicicleta que resulta más amigable para compartir en familia, pues no requiere un alto nivel físico ni técnico. Se trata de un paseo en medio de paisajes hermosos, con los volcanes Cotopaxi, Sincholagua y Rumiñahui.

Acceso sencillo y una ruta tranquila

La llegada a esta ruta resulta sencilla, ingresando por el acceso sur del parque, donde todos los visitantes deben registrarse. Desde ese punto, se avanza sobre la vía principal durante veinte minutos aproximadamente hasta encontrar el desvío al acceso norte. Desde allí, unos cien metros más adelante se encuentra la ruta ideal para bicicletas, pues a pesar de que también pueden circular vehículos, es un camino secundario.

La ruta de 13 kilómetros ofrece paisajes hermosos durante todo el trayecto. MISHELL DUQUE

Las características de este terreno son optimas y, dependiendo de la adaptación a la altura, la ruta incluso puede ser realizada por niños. No tiene prácticamente desnivel, aunque ya se encuentra cerca de los 4000 metros de altura, con lo cual siempre es recomendable una buena hidratación y llevar un ritmo de pedaleo pausado.

Este camino tiene 13 kilómetros y te conecta con la vía hacía el acceso norte, que también lleva hacia la laguna Santo Domingo. En este punto se puede continuar el recorrido en vehículo o todavía sobre la bicicleta. Son seis kilómetros más para llegar a la laguna, un sitio ideal para quedarse por varios minutos, en cuanto el frio sea tolerable, al no estar el cuerpo en movimiento.

Manantiales del Cotopaxi



Otro de los atractivos, cerca de la misma ruta, continuando el camino principal hacía el acceso norte del parque, son los manantiales del Cotopaxi. Aguas cristalinas que provienen de los deshielos del volcán, ubicados en el "valle de las rocas".

La Laguna de Santo Domingo se encuentra al norte del Parque Nacional Cotopaxi. CORTESÍA

Además del hermoso paisaje con el agua transparente, la fauna del lugar resulta cautivadora, con la posibilidad de avistamiento de conejos, venados y caballos de paramo, las especies que se dejan ver con mayor frecuencia dentro del parque. Aunque también habitan lobos de paramo, osos de anteojos o pumas, además de aves como gaviotas andinas, curiquingues o el emblemático cóndor.

RELACIONADAS Cuatro planes cerca de Quito para disfrutar el feriado de carnaval

Parque Nacional Cotopaxi

Horario: Ingreso de 08:00 a 15:00 - Salida hasta las 17:00

Entrada: Acceso sur del parque (Panamericana Sur)

Precio: Gratuito

Equipo: Bicicleta en buen estado, casco, bloqueador solar, gafas, guantes, gorro, impermeable y ropa abrigada

Para más contenido, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!