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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recomendó a Irán no ir al torneo por el momento que viven de tensión y ataques bélicos.Archivo

Mundial 2026: La respuesta de Irán a Trump por pretenderla "sacar" del torneo

La selección rechazó las declaraciones sobre su presencia y defendió su derecho a ir al torneo de EE.UU., México y Canadá

La selección de fútbol de Irán rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que no era apropiado que participara en el Mundial que organiza junto a México y Canadá, y subrayó que "nadie puede excluirla" de la competición.

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Irán, que consiguió su plaza en el Mundial 2026 en la fase de clasificación, anunció el pasado miércoles 11 de marzo que renunciaba a participar en el torneo y Trump publicó en redes sociales que la selección iraní sería bienvenida a pesar de la guerra, aunque señaló que no lo consideraba apropiado "por su propia seguridad y vida".

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Sin embargo, el equipo nacional iraní, en su cuenta de Instragram, reivindicó sus derechos a jugar el Mundial y afirmó que si hay alguna selección que debe ser apartada del torneo es la de Estados Unidos.

"Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo. El Mundial es un acontecimiento histórico e internacional y su órgano rector es la FIFA, no un individuo ni un país. La selección nacional de Irán, con fuerza y una serie de victorias decisivas, ha estado entre los primeros equipos en clasificarse para este gran evento", añadió.

"El único país que podría ser excluido es aquel que simplemente ostenta el título de 'anfitrión', pero carece de la capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento mundial", señaló la selección de Irán en su cuenta de Instagram.

Irán logró su clasificación para su cuarta fase final consecutiva de un Mundial y está incluida en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y su primer partido está previsto para el 16 de junio.

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