Elecciones en la FEF sí se realizarán: Esto dice Esteban Paz tras fallo

La Justicia dejó sin efecto la medida cautelar presentada por Paz y deberá recurrir a tras instancias superiores

Paz denunció irregularidades y aseguró que la Federación no puede seguir “secuestrada” por intereses personales.

La novela que hace semanas gira en torno a las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sigue vigente. Este viernes 13 de marzo, la medida cautelar presentada por Esteban Paz, con lo que el proceso electoral había quedado suspendido provisoriamente, fue retirada y dio luz ver para que se realicen las elecciones como se tenía previsto el martes 17.

La audiencia en la que la jueza Mónica Flor decidió el curso de acción acerca de los comicios de la semana entrante se dio la mañana de este viernes y desestimó la medida de Paz por lo que las elecciones se realizarán en la fecha original, sin modificaciones.

"Aquí nadie se cansa. No permitiremos que una candidatura ilegal pretenda, además, ser la candidatura única. Seguimos firmes en lograr elecciones limpias y una FEF sin amarres", escribió Paz, tras la audiencia.

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¿Como queda todo entrre Paz, Egas y la FEF?

Esteban Paz, cuya candidatura había sido dada de baja por no reunir las firmas necesarias, deberá recurrir a instancias superiores para modificar la nueva resolución. Como ya había adelantado, el candidato podría recurrir a Conmebol, TAS y FIFA.

Con este panorama, todo parece encaminarse a la reelección de Francisco Egas como presidente de la FEF, aunque aún quedan cuatro días previos a la jornada en la que se llevará a cabo proceso electoral.

Esto dice la resolución completa de la Justicia sobre las elecciones FEF:

CUARTO.- DECISIÓN.- Por las consideraciones expuestas, y en aplicación de lo dispuesto en los Arts. 86 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los Arts. 26, 30; 33 y 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se RESUELVE:

REVOCAR las medidas cautelares constitucionales concedidas mediante auto de fecha 5 de marzo del 2026, a las 10H59.- En consecuencia, se DEJA SIN EFECTO la suspensión provisional del proceso electoral para la conformación del Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para el período de gestión 2027-2031.-

¿Cuándo y a qué hora serán las elecciones de la FEF?

Tras la noticia de la rectificación de la Justicia frente al Habeas Data, presentado por el candidato opositor Esteban Paz, el principal organismo del fútbol ecuatoriano tendrá su elección el martes 17 de marzo de 2026 en Guayaquil, en una jornada que promete ser histórica para el rumbo institucional.

Dicho acto electoral está programado para iniciarse a las 11:00 en la sede principal del organismo, marcando el inicio de un proceso que definirá al Consejo Directivo para el período desde 2027 a 2031.

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