Marcelo: su vida tras el Real Madrid y el proyecto para formar futbolistas

El exjugador del Real Madrid explica cómo vive su retiro y su nuevo proyecto para formar jóvenes a través de Group Doze.

Marcelo, pese a estar la mayor parte de su carrera en Real Madrid, terminó en Fluminense de Brasil en 2025.

Marcelo, leyenda del Real Madrid y de la selección de Brasil, asegura que su retiro del fútbol fue una decisión sencilla tras cumplir todos sus sueños en la élite. A los 37 años, el exlateral izquierdo ahora centra su energía en formar jóvenes futbolistas y desarrollar nuevos talentos.

El brasileño dirige su propio holding deportivo, Group Doze, una iniciativa que busca apoyar a jóvenes jugadores con formación deportiva, desarrollo personal y oportunidades para crecer en el fútbol profesional.

“Trabajo más que antes, la cosa va muy bien”, aseguró Marcelo al referirse a su nueva etapa fuera de las canchas.

MARCELO: "Ahora que soy padre y veo a mi hijo jugar al fútbol, he descubierto un mundo nuevo. Yo grito, sí, pero para animar. Lo que no puedo entender es a los padres que insultan, que presionan, que tratan a niños de 10 y 12 años como si fueran profesionales.



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Group Doze: el proyecto con el que Marcelo forma a jóvenes futbolistas

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Marcelo explica que su objetivo no es “devolver” algo al fútbol, sino ofrecer a los jóvenes las oportunidades que él no tuvo cuando era niño.

En su proyecto se combinan clases de fútbol, asesoramiento personal y representación deportiva para impulsar la carrera de nuevos talentos.

Entre los futbolistas vinculados a Group Doze ya aparecen nombres como Enzo Alves Vieira, hijo de Marcelo, y José Antonio Reyes Jr., hijo del recordado jugador español José Antonio Reyes.

Marcelo mantiene vínculo con el Real Madrid

Aunque dejó el fútbol profesional, el brasileño sigue ligado al club blanco. Marcelo colabora con el Real Madrid y la multinacional de salud Abbott en proyectos educativos sobre nutrición y bienestar.

Además, al igual que el histórico lateral Roberto Carlos, representa al club en diversas iniciativas benéficas y actividades institucionales en todo el mundo.

El legado de Marcelo en el Real Madrid

El exdefensor llegó al Real Madrid en el mercado de invierno de 2007 junto a Gonzalo Higuaín y Fernando Gago. Con el paso de los años se convirtió en uno de los futbolistas más emblemáticos del club.

Marcelo conquistó 25 títulos con el Real Madrid, incluidos cinco trofeos de la Liga de Campeones, durante los 546 partidos que disputó con la camiseta blanca.

“Para mí fue fácil: empecé a jugar con 16 años y lo dejé con 36. Son 20 años jugando y lo hice muy bien”, afirmó el brasileño en una entrevista con EFE.

El fútbol sigue presente en su vida

Aunque ya colgó las botas, el fútbol sigue siendo parte fundamental de su vida. Marcelo participa activamente en la formación de jóvenes talentos y sigue de cerca el desarrollo de su hijo, quien juega en la cantera del Real Madrid.

“Me siento afortunado de haber jugado en el mejor club del mundo y ahora quiero ayudar a los jóvenes a cumplir sus sueños”, afirmó el exfutbolista.

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