Bam Adebayo: camisetas agotadas y cromos de NBA que valen millones por récord

La marca de segundo anotador más importante en toda la historia le trajo a los Miami Heat una locura publicitaria

Bam Adebayo, de los Miami Heat, en la noche que hizo historia ante Wizards.

Los 83 puntos de Bam Adebayo ante Washington Wizards se convirtieron en uno de los partidos más históricos de la NBA, al superar los 82 puntos de Kobe Bryant y quedar solo detrás de los 100 anotados por Wilt Chamberlain.

La actuación del pívot del Miami Heat no solo impactó en el plano deportivo. También provocó una explosión en el mercado del marketing deportivo, con camisetas conmemorativas agotadas y cromos que multiplicaron su valor en pocas horas.

🏀 TUESDAY'S FINAL SCORES 🏀



Bam Adebayo scores the 2nd-most points in NBA history to lift the @MiamiHEAT to victory! pic.twitter.com/oTLerEdE5C — NBA (@NBA) March 11, 2026

Camisetas de Bam Adebayo se agotaron tras su partido histórico

No pasaron ni 24 horas desde la histórica actuación cuando los seguidores de los Miami Heat agotaron las tallas de una camiseta especial lanzada para celebrar la hazaña.

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La franquicia lanzó una versión roja con el nombre de Adebayo y el número 83 en la espalda, en lugar de su tradicional dorsal 13.

La camiseta se agotó la misma noche del miércoles 11 de marzo en la tienda virtual del equipo, mientras que la versión alternativa negra inspirada en el estilo “Miami Vice” también comenzó a quedarse sin tallas disponibles.

Para aprovechar el momento, el equipo redujo el precio de todas las camisetas del jugador a 83 dólares, cuando normalmente cuestan entre 120 y 140 dólares.

Cromos de colección disparan su precio tras el récord

El impacto de la actuación también llegó al mercado de coleccionables deportivos.

Una versión especial de un cromo de Adebayo de su temporada de novato apareció en eBay con un precio de un millón de dólares, después de que en 2024 la misma tarjeta se vendiera en una subasta por 11.655 dólares.

Según datos de la plataforma, antes del partido histórico el precio promedio de los artículos coleccionables del jugador era de 15,41 dólares, con cerca de 725 productos disponibles.

Tras el encuentro, la cifra se disparó.

Más de 1.233 artículos relacionados con Bam Adebayo aparecieron en subastas, principalmente cromos, con un precio medio cercano a los 47,42 dólares.

83 POINTS FOR BAM ADEBAYO.



THE SECOND-MOST EVER.



Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026

Un contrato millonario y una carrera en ascenso

El impacto mediático de Adebayo también coincide con uno de los mejores momentos de su carrera.

En 2024 firmó un contrato por tres años y 166 millones de dólares con Miami Heat.

Actualmente es el jugador número 40 mejor pagado de la NBA, con un salario anual de más de 37 millones de dólares. El próximo año su sueldo crecerá hasta 49,8 millones, acercándolo al top 20 de la liga.

En sus ocho temporadas en la NBA, el pívot ha disputado dos finales de la liga, tres All-Star y cinco selecciones en equipos defensivos del año.

Además, posee dos medallas de oro olímpicas con Estados Unidos, logradas en Tokio 2020 y París 2024.

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