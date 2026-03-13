Valverde, mejor jugador de la ida de octavos, mejor gol y en el once ideal Champions

El jugador del Real Madrid fue lo más destacado de la semana y está llamado a repetir el 17 de marzo ante Manchester City

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde anotó los tres goles del Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Federico Valverde, centrocampista uruguayo de Real Madrid, fue designado mejor jugador de los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League 2025-26 gracias a su brillante actuación en la victoria 3-0 ante Manchester City, así como su tercer tanto fue elegido mejor gol de los encuentros del miércoles 11 de marzo y además fue incluido en el once inicial.

Valverde fue el gran protagonista del duelo disputado en el estadio Santiago Bernabéu, en el que el primer triplete de su carrera selló el 3-0 que consiguió el cuadro dirigido por el técnico Álvaro Arbeloa.

EL HAT-TRICK DE FEDE VALVERDE ES UNA OBRA MAESTRA.



POESÍA 😍pic.twitter.com/3mwYVMZq9f — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 11, 2026

Además, su última diana fue elegido el mejor gol, en tanto que el logrado por el francés Michael Olise, atacante francés de Bayern Múnich, ante Atalanta, fue el preferido del martes anterior.

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El mediocampista uruguayo es el tercer jugador en ser reconocido el mejor de la jornada de la actual Champions League. El francés Kylian Mbappé fue designado en la segunda y quinta fecha de la competencia, y el brasileño Vinicius Junior en la séptima jornada.

Federico Valverde también está incluido en el once ideal de los partidos ida de los octavos de final de la competencia de clubes más famoso de Europa.

El equipo lo forman también su compañero el arquero Thibaut Courtois, el lateral derecho Josip Stanisic (Bayern), el defensa Robin Le Normand (Atlético de Madrid), el central Robert Andrich (Bayer Leverkusen), el lateral izquierdo Ismail Jakobs (Galatasaray), el volante Mario Lemina (Galatasaray), el centrocampista Sondre Brunstad Fet (Bodo Glimt), el atacante Michael Olise (Bayern) y los delanteros Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Khvicha Kvaratskhelia (PSG).

Valverde volverá a liderar a Real Madrid cuando visite a Manchester City este martes 17 de marzo, desde las 15:00, en el Etihad Stadium de Manchester, por el enfrentamiento de vuelta de los octavos.

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