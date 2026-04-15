Capturan a alias Churón en Perú: prófugo de la cárcel de Machala con alerta de Interpol

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Capturan en Perú a alias “Churón”, prófugo desde una fuga en Machala tras una riña con muerte. Un día antes, Policía incautó 200 paquetes de droga en Napo

Christian Gabriel Zambrano Villigua, alias “Churón”, fue capturado en Perú tras permanecer prófugo desde febrero de 2025, cuando escapó del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Machala. El sujeto, vinculado al grupo criminal Sao Box, tenía orden de captura vigente y Notificación Roja de Interpol. La detención se concretó en Piura mediante un operativo coordinado entre policías de Ecuador y Perú.

El anuncio lo realizó John Reimberg, ministro del Interior, a través de su cuenta oficial de X este 15 de abril. En su publicación, confirmó los detalles del operativo y destacó el trabajo conjunto entre ambas fuerzas policiales. “Este individuo fue capturado en Piura”, señaló el funcionario en su mensaje. La recaptura se da tras semanas de seguimiento e intercambio de información.

Alias “Churón” se había fugado luego de una riña carcelaria en el CRS de Machala, hecho que dejó como saldo la muerte del cabo segundo Castro Cabrera John Paúl. Desde entonces, el caso generó preocupación por las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios del país.

Captura de alias Churón en Perú: cooperación policial clave

El ministro del Interior también acompañó su mensaje con una frase institucional: “Seguimos trabajando”. Aunque breve, el pronunciamiento se enmarca en una serie de acciones recientes del Gobierno en materia de seguridad. La captura de alias “Churón” se suma a otros operativos ejecutados en distintos puntos del país. Las autoridades buscan mostrar resultados frente a la crisis de violencia.

Un día antes de este anuncio, la Policía Nacional reportó otro operativo relevante en la provincia de Napo. En el sector Costa Azul, en Tena, se interceptó una camioneta que transportaba droga oculta en un doble fondo. El hallazgo incluyó 200 paquetes tipo ladrillo, presuntamente de sustancias ilícitas. El conductor fue detenido en el lugar.

Incautación de droga en Napo: 200 paquetes en doble fondo

Durante la intervención en Tena, los agentes encontraron la droga cuidadosamente escondida en la estructura del vehículo. Además de los paquetes, se incautaron como evidencias una camioneta y un teléfono celular. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales para el respectivo proceso. Este tipo de métodos de ocultamiento es frecuente en el tráfico interno.

El reporte policial detalla que el conductor fue aprehendido y trasladado ante la justicia para definir su situación legal. La incautación representa un golpe a las redes de distribución de droga en la Amazonía ecuatoriana. Aunque no se especificó el tipo de sustancia, el volumen decomisado es considerable. Las investigaciones continúan para determinar posibles conexiones.