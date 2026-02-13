Cuatro planes cerca de Quito para disfrutar el feriado de carnaval

En Ciudad Mitad del Mundo se presentarán Azuquito, La Vagancia, Sonora Dinamita y las Diosas del Vallenato

La Mitad del Mundo es uno de los lugares más visitados de Quito. Por el feriado de Carnaval hay varias actividades.

Este feriado de carnaval, Quito y sus alrededores se llenarán de música, colores y diversión. Desde fiestas con espuma hasta escapadas tranquilas bajo las estrellas, hay planes para todos los gustos sin alejarse demasiado de la ciudad.

Ritmo y diversión en la Mitad del Mundo

Del 14 al 17 de febrero de 2026, la fiesta se toma la Ciudad Mitad del Mundo, al noroccidente de Quito, con un cartel artístico en el que se presentarán Azuquito, La Vagancia, Sonora Dinamita y las Diosas del Vallenato.

Además, desfiles, ferias de emprendedores, hora loca, cañón de espuma y gastronomía típica completan la agenda, convirtiendo este plan en un clásico familiar que nadie quiere perderse. El costo es de $ 5 adultos, $ 2.50 niños tercera edad y personas con discapacidad. Los menores de 6 años entran gratis.

El evento es organizado por Ciudad Mitad del Mundo, a cargo de la Prefectura de Pichincha para promover el turismo y la cultura viva de la provincia.

Naturaleza y amarillo vibrante en el Bosque Jerusalem

Para quienes buscan combinar diversión con aire libre, el bosque seco de Jerusalem (a unos 45-60 minutos de Quito), en el cantón Pedro Moncayo, se pinta de amarillo durante el Festival de los Cholanes.

Senderismo fotográfico, paseos en tren, kayak, picnics y una piscina con cañón de espuma prometen aventuras para grandes y chicos. Todo se complementa con batucadas, hora loca y una feria de emprendimientos sostenibles que acercan a los visitantes a la cultura viva de la provincia. La entrada cuesta $ 1 adultos y $ 0.50 niños tercera edad y personas con discapacidad

Cochasquí: silencio, estrellas y reconexión con la historia

Si lo que se busca es tranquilidad, las Pirámides de Cochasquí, a 50 km al norte de Quito, en el cantón Pedro Moncayo, se convierten en el refugio perfecto. Caminos de pétalos, antorchas y el cielo más puro de la región acompañan fogatas con malvaviscos o estancias completas en carpas de cuatro estaciones y cabañas rústicas.

Un plan para recargar energías y disfrutar del silencio ancestral, lejos del bullicio del carnaval.

Un amor monumental: romance en el centro del mundo

Para los enamorados, el 14 de febrero trae la propuesta más exclusiva: el Hotel Boutique Mitad del Mundo ofrece un refugio de lujo con un concierto íntimo en homenaje a Ricardo Montaner, cena de tres tiempos, alojamiento y la posibilidad de una foto de pareja sobre el Monumento Ecuatorial, justo donde el planeta se divide en dos.

Una experiencia que demuestra que el amor también tiene su lugar en el centro del mundo. El costo del paquete completo, que incluye hospedaje, cena-show y mapping, es de $ 159 más IVA.

