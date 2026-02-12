Metro de Quito: conoce los horarios y las reglas durante el Carnaval

Durante el feriado de Carnaval rigen ciertas prohibiciones para los usuarios

Durante Carnaval rigen algunas prohibiciones en el Metro de Quito.

A puertas del feriado de Carnaval, el Metro de Quito informó sobre los horarios en los que operará el sistema subterráneo durante los cuatro días de asueto.

El sistema subterráneo mantendrá sus horarios habituales entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero de 2026, en días en los que se prevé alta afluencia de usuarios hacia actividades recreativas y familiares.

El sábado 14 de febrero operará de 07:00 a 23:00, mientras que el domingo 15, lunes 16 y martes 17, el servicio se mantendrá de 07:00 a 22:00.

Restricciones durante el Carnaval

Los usuarios del Metro de Quito deben tomar en cuenta que dentro de las estaciones y trenes no habrá espacio para la tradicional espuma ni para los juegos con agua.

El uso de espuma de carnaval está prohibido, así como el ingreso con pistolas de agua, globos u otros objetos relacionados con estas prácticas.

Tampoco se permitirá el acceso a personas que estén mojadas o manchadas con harina, huevos, anilina u otros materiales que puedan generar riesgos. La razón, según la entidad municipal, estos elementos vuelven resbalosas las superficies y aumentan la posibilidad de caídas o accidentes dentro de andenes y vagones.

El llamado también incluye evitar correr en estaciones, especialmente en jornadas donde se espera mayor movimiento de pasajeros.

Para agilizar el ingreso, la recomendación es utilizar medios de acceso digitales como la cédula de identidad, la Tarjeta Ciudad o el código QR. Quienes aún no estén registrados pueden crear su Cuenta Ciudad a través del portal oficial del Metro.

Agenda cultural en el Metro

En los trenes y estaciones del sistema están previstas actividades culturales diseñadas para ofrecer a los usuarios una experiencia inmersiva. La dinámica está inspirada en las celebraciones tradicionales de Guaranda, Ambato y Amaguaña, permitiendo a los pasajeros disfrutar de la música, los colores y la alegría propias de estas festividades.

Las actividades dentro de los trenes se desarrollarán de 11:00 a 12:00, mientras que en las estaciones Quitumbe, Universidad Central e Iñaquito se extenderán de 14:00 a 16:00, ofreciendo un espacio de diversión y cultura para quienes transitan por el Metro.

