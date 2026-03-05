Cartas de Lectores | Importante hacer un presupuesto y ser disciplinado

Las tarjetas de crédito y débito facilitan la vida pero deben utilizarse muy disciplinadamente. Si es muy generoso con la familia y amigos tendrá dificultades económicas a mediano o largo plazo.

No depende del nivel de estudios poder mantener una posición económica estable; se trata de la disciplina financiera para evitar un choque en su economía. No trate de ser bueno con los demás a costa de sus ingresos o ahorros, trate de ser justo. Si es un padre responsable, de la tercera edad, ya cumplió con su entorno familiar y deberá aprender a soltar a los beneficiarios mensuales y dejar que cada uno se pare en sus propios pies. No utilice la tarjeta de crédito para seguir cubriendo responsabilidades económicas ajenas, que ya no son suyas, ni tampoco utilice la tarjeta de crédito para simular ser una persona exitosa y benevolente con todos y en todo momento.

La tarjeta de crédito es una herramienta estratégica para realizar compras acertadas como electrodomésticos, que puedan durar 10 años; no para compras mensuales de supermercado difiriendo a seis meses. Tarde o temprano será una bomba de tiempo por estallar, incluso pagando con mucho esfuerzo el mínimo de la tarjeta de crédito.

En el mismo sentido, la tarjeta de débito ayuda a retirar dinero sin hacer fila cuando está apurado, pero recuerde que es tentación 24-7 para retirar los ahorros. Vivimos en una sociedad mundial que debe comprar y gastar de muchas formas, pero el ingreso es solo un rubro inmóvil. La ausencia de efectivo está generando angustia financiera. Vivimos pensando el 70 % del día en dinero: cómo hacer más plata, evitar gastos no programados, posponer arreglos y conseguir otro empleo; y terminamos envejeciendo sumergidos en preocupaciones.

Recuerde: si algo le preocupa y no se realizó, se preocupó por gusto; y si sucedió, se preocupó dos veces. En ambos casos generó caos mental y se alejó de la paz financiera. Es importante hacer un presupuesto de gastos e ingreso, y ser disciplinado con el uso del efectivo para simplemente vivir más tranquilo y sin sobresaltos económicos hoy, mañana y hasta el ocaso de la vida.

Gunnar Lundh