Alcaldesa Mafer Vargas: ¿RC apoyará su reelección pese a presuntos nexos con Norero?

Los presuntos nexos de la alcaldesa María Fernanda Vargas con Leandro Norero son investigados por la Revolución Ciudadana

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, confirmó que el futuro político de María Fernanda Vargas en el partido depende de una investigación interna por presuntos vínculos con el narcotraficante Leandro Norero (+). Tras la difusión de videos inéditos del caso Metástasis, el movimiento busca garantizar una "línea ética impecable" antes de definir candidaturas para la Alcaldía de Simón Bolívar. El proceso está a la espera de que el nuevo Consejo de Ética, liderado por Gustavo Jalkh, formalice las indagaciones sobre el material que sugiere financiamiento irregular y nexos con el crimen organizado.

El futuro de Mafer Vargas en manos del Consejo de Ética

La posible reelección de María Fernanda Vargas como alcaldesa de Simón Bolívar, en Guayas, está condicionada a los resultados de la investigación interna que realiza la Revolución Ciudadana. Así lo señaló Gabriela Rivadeneira en entrevista exclusiva con Diario EXPRESO, tras los cuestionamientos por sus presuntos nexos con el fallecido narcotraficante Leandro Norero.

De acuerdo con Rivadeneira, el movimiento recibió una denuncia formal luego de que se hicieran públicos videos inéditos del caso Metástasis. En dicho material se observa una relación cercana entre la funcionaria y Norero, lo que activó los protocolos de disciplina del partido.

María Fernanda Vargas en la campaña para la Alcaldía de Simón Bolívar, en 2023. ARCHIVO: MARIA FERNANDA VARGAS

Gustavo Jalkh liderará la investigación interna

El avance del proceso depende de la formalización de la nueva directiva nacional. Una vez consolidada, el Consejo de Ética y Disciplina, presidido por Gustavo Jalkh, deberá avocar conocimiento del caso e iniciar las investigaciones pertinentes.

Rivadeneira enfatizó que el futuro electoral de Vargas con el correísmo permanecerá en duda hasta que el proceso culmine. "Esperemos que la investigación sea lo más pronto posible y esclarezca los hechos. Somos la fuerza moral del país y ante eso no vamos a fallar", sostuvo la dirigente.

Pruebas y descargos en el caso Metástasis

Los presuntos chats y videos entre María Fernanda Vargas y Leandro Norero formarían parte del expediente del caso Metástasis. Por su parte, la alcaldesa Vargas defendió su postura mediante un comunicado oficial, asegurando que su vida privada no constituye un delito y que colaborará con la justicia ordinaria.

