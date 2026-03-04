Gabriela Rivadeneira: "La intención de Daniel Noboa es aniquilar a la RC"

La exdirigente de Alianza PAIS, Gabriela Rivadeneira, fue presidenta de la Asamblea Nacional en el periodo 2013 - 2017. También fue viceprefecta y gobernadora de Imbabura.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, rompe el silencio y califica el caso Caja Chica como una "cortina de humo" para ocultar acusaciones contra el gobierno de Daniel Noboa. La presidenta de la Revolución Ciudadana niega rotundamente la llegada de fondos desde Venezuela y denuncia una persecución judicial que busca retirar el casillero electoral al correísmo. Además, ratifica el apoyo a la reelección de Pabel Muñoz en Quito y defiende la libertad de Aquiles Álvarez, a quien define como un "secuestrado político".

Gabriela Rivadeneira y el reto de liderar la Revolución Ciudadana

El 18 de enero de 2026, la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, se convirtió en el escenario de un cambio estratégico para el correísmo. Gabriela Rivadeneira, exdirigente de Alianza PAIS, resultó electa como la nueva presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, sucediendo en el cargo a la excandidata presidencial Luisa González.

A pocos días de asumir su rol, Rivadeneira enfrenta su primer desafío político y judicial. La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en la sede del movimiento y en domicilios de varios dirigentes como parte del denominado caso Caja Chica. Esta investigación rastrea un presunto esquema de lavado de activos con recursos que supuestamente llegaron desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de González en 2023.

En una entrevista exclusiva con Diario EXPRESO, Rivadeneira abordó de frente las acusaciones sobre el origen del dinero y señaló a los supuestos responsables detrás de esta trama. La presidenta del movimiento defendió la transparencia de su organización y cuestionó la temporalidad de las acciones judiciales.

Además, la agenda de la Revolución Ciudadana ya apunta a las elecciones seccionales de 2027. Rivadeneira analizó la posible reelección de figuras clave como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas. También sobre la disputa por la Prefectura del Guayas tras la salida de Marcela Aguiñaga de la Revolución Ciudadana.

Otro punto crítico en la gestión de Rivadeneira es la situación en el Puerto Principal. Tras la orden de prisión preventiva contra el alcalde Aquiles Álvarez, la estabilidad de la alianza con el movimiento RETO en Guayaquil pende de un hilo. La dirigente explicó cuál será la postura oficial del partido ante la situación judicial del burgomaestre y cómo afectará esto al control político en la región.

Gabriela Rivadeneira fue electa el 18 de enero de 2026 como nueva presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, organización política fundada por el expresidente Rafael Correa. Alejandro Giler

Luisa González, Marcela Aguiñaga y el presunto dinero de Venezuela

— Luisa González y Marcela Aguiñaga han dado versiones distintas sobre el presunto dinero de Venezuela para la campaña del correísmo en 2023. González sostiene que Aguiñaga era la presidenta del movimiento para el momento de los supuestos hechos, mientras que Aguiñaga dice que ella ya no era la representante del partido. ¿Quién sabe la verdad sobre ese supuesto dinero?

Definitivamente no hubo recursos de Venezuela ni de ningún otro país. No es primera vez que a la fuerza política de la Revolución Ciudadana le aducen tener o recibir fondos de Colombia o Venezuela; luego será otra cosa. Revolución Ciudadana no ha recibido ni recibirá fondos del extranjero porque, además, tenemos un mecanismo de transparencia de cuentas no solamente a la interna de la organización política, sino lo auditado por el mismo órgano electoral de manera permanente. Esto ratifica, una vez más, que vuelve a ser una cortina de humo y un caso muy bien puesto en la coyuntura ecuatoriana cuando, justamente desde Zaragoza, se acaba de dar una versión en la que estaría involucrándose presuntamente a Daniel Noboa en el homicidio de Fernando Villavicencio. "Caja Chica" es uno más de los casos que ya nos han montado durante estos últimos años, enmarcado en el tema de la persecución política.

— Si bien es cierto que ya no es parte del movimiento, ¿han podido conversar sobre el presunto dinero de Venezuela con Marcela Aguiñaga, expresidenta de la Revolución Ciudadana?

No. Lo que pasa es que, más allá de quién esté al frente en la presidencia de la organización política, en una campaña electoral quien rinde cuentas es realmente el jefe de campaña y quien actúa como tesorero ante el órgano electoral. Hemos sido absolutamente claros: no interesa quién haya estado como presidenta; lo que interesa es que anualmente hemos estado presentando nuestras cuentas partidarias al órgano electoral. Tenemos varios procesos en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y ninguno tiene asidero legal; no hay ningún justificativo para estar convocados a audiencias. Sin embargo, lo que conocemos es la disposición del gobierno para el retiro del casillero electoral de la fuerza política que, además, resulta ser la más importante y la más grande opositora del régimen actual. Eso es lo que buscan con todo esto: si no es por el órgano electoral, va a ser por Fiscalía; si no es por Fiscalía, va a ser por la Asamblea, que ni siquiera tiene la potestad para auditar fondos partidarios.

Santiago Díaz en su salida de la Fiscalía aprovechó para decir que es inocente de la violación a una menor y que trasladó dinero desde Venezuela a Ecuador. Karina Defas / Expreso

Santiago Díaz, otro caso de traición en la Revolución Ciudadana

— Santiago Díaz dijo haber recibido órdenes directas del expresidente Rafael Correa para trasladar el supuesto dinero desde Venezuela a Ecuador, pero el correísmo ha desacreditado esa versión. ¿Por qué ahora no se le cree a Díaz si en su momento el buró político de la Revolución Ciudadana confió en él, incluso para que maneje las cuentas de campaña de Luisa González?

No es primera vez que nos pasa. Muchos de los que hoy se declaran delatores ante el sistema de justicia o ante las investigaciones han sido gente que ha estado a la interna. Pasó con Fausto Jarrín y ha pasado con otros en la historia. Pasa con Díaz con la particularidad de que nosotros mismos lo expulsamos y expusimos frente a la violación de una menor de edad. ¿Cuántos años de cárcel le corresponderían si es sentenciado por ese delito? ¿30 o 35 años? Declarándose delator —que además es ilegal dar información sobre otro caso— hay un acuerdo absolutamente tácito con el gobierno. Cuando Díaz dio esa declaración, salió con una hoja para leer.

— ¿Hay arrepentimiento de haber confiado en Fausto Jarrín y Santiago Díaz?

La confianza es un principio fundamental del relacionamiento humano. El momento en que perdamos la confianza en el otro, cerremos el ánfora y vámonos. El tema no es de quien confía, sino de quien traiciona esa confianza. En ese sentido, hemos conversado mucho con Gustavo Jalkh, que va a estar al frente del Consejo de Ética y Disciplina de la organización política; no tenemos una bola de cristal para saber quién va a traicionar, pero sí podemos mejorar procedimientos internos que permitan que, al menos a la interna, quienes apuesten por un cargo de designación, de elección o espacios de confianza, sean personas que ratifiquen condiciones éticas.

El correísmo pasó de la lista 35 de Alianza PAIS a la lista 5, antes de Fuerza Compromiso Social y ahora Revolución Ciudadana. Matthew Herrera

Correísmo tiene alternativas ante posible inhabilitación del partido

— Mencionó que el retiro del casillero electoral a la Revolución Ciudadana es una posibilidad. ¿Qué alternativas están explorando en caso de que se queden sin partido?

Qué irónico es que, en un sistema que se jacta de ser una democracia, tengamos que debatir sobre la prevalencia de una fuerza política por estas razones. Es ilógico y ojalá no pase; lo digo con mucha sensatez, no solo porque sea mi fuerza política. Ya nos pasó esto en el 2018. Nos han proscrito partidariamente durante todos estos años y no nos han permitido tener nuestra organización política propia. Hoy tenemos la lista 5 porque era un movimiento existente que nos cedieron. Si hoy llega a consagrarse el retiro del casillero de la principal fuerza política de oposición, no solamente es un nuevo precedente para la jurisprudencia y los procedimientos ecuatorianos, sino a nivel internacional y regional. Pero como sabemos que hay una intención directamente relacionada con el mandato de Daniel Noboa de aniquilar a la Revolución Ciudadana, vuelvo a decir lo mismo que en 2018 frente al robo de Alianza PAIS: si ustedes se llevan el casillero electoral, se llevan algo vacío, un cascarón. La militancia siempre va a estar donde esté la razón de ser del proyecto político.

— ¿Ya hay conversaciones con otras organizaciones políticas?

Hace dos semanas tuvimos un diálogo entre 11 de 17 organizaciones políticas a nivel nacional; se habló de la debilidad del sistema electoral y, sobre todo, de cuando tenemos nuevamente autoridades electorales prorrogadas por un año y medio más. Esperamos que esas organizaciones políticas que nos han planteado hablar —y con las que estamos hablando— entiendan que siempre va a haber una opción para los cuadros de la Revolución Ciudadana. Revelar los nombres sería poner a toda la lista en la mira. Ya no sería solo la RC, sino cinco o seis organizaciones más las que estarían por desaparecer.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, es uno de los firmantes de la polémica carta enviada al expresidente Rafael Correa cuestionando la dirección de Luisa González en la Revolución Ciudadana. ANGELO CHAMBA/EXPRESO

Revolución Ciudadana se reestructurará para el 2027

— Mientras eso se resuelve, la Revolución Ciudadana debe prepararse para las elecciones seccionales de 2027. ¿Cómo escogerán las candidaturas? ¿Se premiará la reelección de sus autoridades locales?

Primero estamos en una reestructuración nacional. La fuerza política no es solamente electoral, sino que debemos ser una fuerza organizativa en disputa de lo electoral. Eso demanda fortalecer la interna y ese es el momento al que vamos en los próximos días: una reestructuración nacional que permita que tanto directivas cantonales como provinciales estén a la altura de los tiempos. Además, quien asuma la conducción del movimiento debe tener absolutamente claro que no va a asumir una candidatura. Una vez pasado este momento, vamos a concentrarnos de manera acelerada porque en junio empieza el proceso de primarias. Muchas de nuestras autoridades locales, por supuesto, irán a la reelección. La mayoría ha hecho una tarea extraordinaria a pesar del abandono absoluto del gobierno y de la deuda que este tiene con los gobiernos locales.

Pabel Muñoz, una reelección que dependerá de encuestas

— Repasemos algunos nombres. Pabel Muñoz, que estuvo bajo la mira por ser uno de los firmantes de la polémica carta al expresidente Rafael Correa, ¿recibirá la ratificación de confianza para que vaya a la reelección a la Alcaldía de Quito?

La confianza es de donde parte el relacionamiento político y el apoyo irrestricto del movimiento a nuestras autoridades locales. Ahora, en política hay fondo y forma, y yo he conversado muchísimo con nuestros compañeros de esto. El fondo es el que comanda, pero la forma de relacionamiento en la política es igual de importante. En la convención de Manabí no solamente se eligió una nueva directiva —que, a propósito, seis semanas después todavía no tiene la formalización por parte del órgano electoral—, sino que además se creó la Secretaría de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que nos permite tener un enlace directo con nuestras autoridades locales. Sin duda alguna, por ejemplo, la Alcaldía de Quito consta dentro de las alcaldías más exitosas y efectivas de la región, como tantas otras prefecturas y alcaldías del país. Entonces, por supuesto, quienes hayan efectuado una gestión positiva que ancle a la gente y cuyos números ratifiquen una posibilidad de triunfo, van a estar cobijados siempre por la Revolución Ciudadana.

— Es decir que, si los números dan, ¿Pabel Muñoz iría a la reelección por la Revolución Ciudadana?

Sí, él y muchos otros compañeros y compañeras que están en ejercicio de los cargos públicos.

Marcela Aguiñaga anunció su salida de la Revolución Ciudadana en diciembre de 2025, tras señalamientos del expresidente Rafael Correa. Joffre Flores

Relevo de Paola Pabón en Pichincha es una incógnita

— Paola Pabón, por otro lado, ya está cumpliendo su segundo periodo en la Prefectura de Pichincha y no podrá ir por la reelección. ¿Qué perfiles tienen vistos para que continúe con su trabajo?

Primero vamos al proceso de reestructuración interna. Además, hemos dado una prohibición expresa de hablar de candidaturas mientras estamos en este proceso nacional. Mal haría yo en decir qué es lo que hemos observado cuando realmente la reestructuración es nuestra prioridad; de manera inmediata procederemos a analizar los espacios, tanto de los que van a reelección como de los que ya no pueden ir, pero que son espacios muy fortalecidos por sus gestiones.

¿Marcela Aguiñaga podría quitar votos al correísmo en Guayas?

— En Guayas hay la particularidad de que, aunque Marcela Aguiñaga llegó a la Prefectura con la Revolución Ciudadana, tras su salida existe la posibilidad de que busque la reelección con otro partido. ¿Cómo se preparan para competir por la Prefectura del Guayas cuando Aguiñaga puede tener una votación muy similar a la del correísmo?

Si bien es cierto que las personas se forjan en el camino de la política, hay que estar absolutamente claros de que quien pone la fuerza electoral prioritaria es la Revolución Ciudadana. Yo lamento y no quisiera que nadie más salga de las filas, al menos gente que ha pasado los últimos años sosteniendo y resistiendo. Pero esa es decisión de la persona. Cada quien decide dónde quiere estar. Nosotros vamos a continuar y a dar la disputa en todos esos espacios. Hay cuadros importantes, pero no todos son indispensables. Todos los cuadros están legítimamente habilitados para participar porque aquí la fuerza política de la Revolución Ciudadana es la que garantiza ante la población la idoneidad de esos perfiles. Ojalá todos estén conscientes de eso. Avoco a nuestros cuadros territoriales para saber que todos ponemos nuestro aporte, pero si ya abandonan el proceso, pues que asuman también que este proyecto tiene otros nombres.

Aquiles Álvarez guarda prisión preventiva por el caso Goleada, sobre presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Fernando Gimeno / EFE

Aquiles Álvarez, la principal opción para la Alcaldía de Guayaquil

— En Guayaquil, por otro lado, la alianza con RETO apuntaba a que el correísmo apoyaría la reelección de Aquiles Álvarez. Sin embargo, con Álvarez en prisión preventiva, ¿cómo resolverán la candidatura a la Alcaldía? ¿Figuras como Raúl Chávez, de RETO, son una opción?

Nosotros no concebimos esa opción porque, además, es ilógico; después de la fallida audiencia de ayer (2 de marzo de 2026), Aquiles ya debería estar libre. La audiencia de ayer fue la muestra más fehaciente de que no tienen caso. La Revolución Ciudadana mantiene una alianza con RETO en Guayaquil bajo la figura de Aquiles Álvarez. Así que vamos a exigir y a apostar todo por su libertad, no solamente porque creemos en él, sino porque nuestra alianza sigue vigente.

María Fernanda Vargas, en duda tras videos con Norero

— La alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, es otro nombre importante. ¿En qué quedó el proceso interno de la Revolución Ciudadana tras la difusión de videos de ella con el narcotraficante Leandro Norero (+)?

Nosotros lo hemos dicho con absoluta claridad: cuando hay un tema atentatorio o de posible vulneración del derecho de la organización política, el Consejo de Ética y Disciplina procede a la investigación. La directiva electa en Manabí todavía no ha sido formalizada, pero eso no quiere decir que se paralicen los procesos. Ha sido receptada la denuncia presentada y está en proceso para iniciar la investigación con el debido proceso interno. Ahora, las organizaciones políticas no somos Fiscalía; lo que investigamos, medimos y llegamos a sancionar son valoraciones éticas y morales de la conducta que afectan a la organización. Esperamos que la formalización de la directiva sea lo más rápido posible, porque Gustavo Jalkh es la persona que avocaría conocimiento del caso presentado por la alcaldesa de Simón Bolívar.

— ¿Ya no hay la confianza para apoyar la reelección de la alcaldesa María Fernanda Vargas?

Esperemos que el proceso de investigación sea lo más pronto posible y que esclarezca. Nosotros no caemos en dudas, porque imagínese: si la principal fuerza política —que ha tratado de ser desacreditada durante todos estos años— dudara cada vez que la opinión pública pone en duda nuestros perfiles, ninguno de nosotros estaría aquí. Más allá de lo que la opinión publicada diga, los procedimientos tienen que ser expeditos, transparentes y garantizar a la militancia que somos una organización cuya línea ética es impecable. Somos la fuerza moral del momento político de este país y ante eso no vamos a fallar.

Tatiana Coronel se principalizó en el Concejo Cantonal de Guayaquil cuando Raúl Chávez se candidatizó para la Asamblea Nacional, en 2025. Cortesía

Correísmo aclara que son la principal fuerza en Guayaquil

— Menciona que la alianza en Guayaquil se mantiene, pero ¿qué opina de que, sin haber participado en la papeleta electoral, RETO tenga puestos clave en la Alcaldía de Guayaquil, que fue ganada por el movimiento Revolución Ciudadana en 2023?

La alianza con Aquiles Álvarez demuestra justamente que es él quien gobierna la Alcaldía. Eso no es excluyente a que mucha de nuestra fuerza política apoye esa gestión, pero la fuerza política ganadora es la Revolución Ciudadana en alianza con RETO. Nuestras y nuestros concejales, que además son mayoría en el Concejo Municipal, son la muestra más fehaciente de que la Revolución Ciudadana tiene la fuerza política. En eso no nos confundamos: hay una alianza, sí, pero la Revolución Ciudadana mantiene la mayoría del Concejo con excelentes cuadros.

— ¿La Revolución Ciudadana estuvo de acuerdo con el reemplazo de Blanca López por Tatiana Coronel en la Vicealcaldía de Guayaquil? ¿Qué opina de la actitud de Coronel respecto a Álvarez?

Fue con los votos de la RC. Ahora instamos y lo hemos hecho con absoluta radicalidad: la Alcaldía de Guayaquil es de Aquiles Álvarez. Eso es lo que vamos a exigir y a demandar de un sistema de justicia podrido, cooptado y de manipulación permanente. Aquiles no debe estar preso; es un secuestrado político de este gobierno y debería estar en inmediata libertad para que asuma el cargo para el cual el pueblo guayaquileño lo eligió.

