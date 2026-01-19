Mafer Vargas responde a polémica por supuestos chats con Leandro Norero

La alcaldesa de Simón Bolívar se pronunció tras señalamientos por supuestos chats con Leandro Norero en el caso Metástasis

La alcaldesa del cantón Simón Bolívar, María Fernanda “Mafer” Vargas, se pronunció públicamente luego de los recientes señalamientos que la vinculan, de forma supuesta, con el fallecido narcotraficante Leandro Norero, en el marco del caso Metástasis.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Vargas rechazó lo que considera intentos de afectar su gestión municipal mediante la exposición de aspectos de su vida privada.

“Me dirijo al país para establecer una postura clara frente a los intentos de reactivar temas de mi esfera personal con el fin de empañar mi gestión pública. A las autoridades competentes: jamás he ocultado mi historia. Mi vida privada no es un delito”, expresó la autoridad local.

El pronunciamiento se da después de que Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, confirmara que la organización política analiza la situación de la alcaldesa tras la difusión de nuevas evidencias que, de manera supuesta, la relacionarían con Norero. Incluso, no descartó una posible expulsión de Vargas del movimiento.

Mafer Vargas asegura que colaborará con cualquier investigación

Frente a este escenario, María Fernanda Vargas aseguró que está dispuesta a colaborar con cualquier proceso de investigación que se considere necesario.

“Si alguna autoridad considera que existe algún aspecto de mi pasado que deba ser examinado, me pongo en total disposición. Colaboraré con absoluta transparencia en los canales correspondientes, pues mi gestión se basa en el respeto estricto a la ley”, manifestó.

¿Qué revelan los supuestos chats con Leandro Norero?

Las revelaciones que alimentaron la controversia fueron expuestas por Ecuavisa y se originaron a partir de la información extraída del teléfono celular de Leandro Norero, dentro de las investigaciones del caso Metástasis.

Según el reporte televisivo, los datos obtenidos evidenciarían una presunta cercanía entre la alcaldesa y el narcotraficante, incluyendo el intercambio de contenido de carácter íntimo y recursos que, presuntamente, habrían sido utilizados para actividades relacionadas con una campaña política.

Llamado a los medios y a la opinión pública

En su comunicado, la alcaldesa de Simón Bolívar también dirigió un mensaje a los medios de comunicación y a la ciudadanía.

“Solicito el respeto que toda autoridad y ser humano merece, rechazando cualquier intento de violencia simbólica o cosificación. A quienes buscan anclarse a mi ayer, les respondo con mi hoy: un presente de trabajo incansable de obra pública y de servicio a los más necesitados”, señaló.

Mientras el caso continúa bajo observación pública y política, este Diario confirmó que el estado de salud de Vargas no es óptimo, por lo que contaría actualmente con permiso médico.

