Fernando Cornejo renuncia al Municipio: ¿Quién lo reemplaza en Segura EP?

Alex Anchundia explicó cómo se da la sucesión tras la salida de Cornejo. El exfuncionario tenía 4 cargos

Fernando Cornejo constantemente atendía a los medios de comunicación sobre temas de Segura EP.

La renuncia de Fernando Cornejo del Municipio de Guayaquil deja un vacío en la estructura directiva de Segura EP. Cornejo se había convertido en el principal vocero de la institución durante los últimos años.

De acuerdo a lo que pudo conocer EXPRESO, el funcionario renunció a su cargo el pasado viernes 13 de febrero, luego de la aprehensión del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

¿Quién ocupa el cargo de Fernando Cornejo?

Alex Anchundia, gerente general de Segura EP, explicó que, por normativa, la presidencia de los directorios corresponde al alcalde o a su delegado.

“El presidente de todos los directorios en sí es el alcalde siempre o su delegado, es decir, hay un directorio pero hoy está directamente presidido por la alcaldesa subrogante”, precisó Anchundia.

Con esto, Tatiana Coronel, de acuerdo a lo explicado por Anchundia, es la nueva presidenta del directorio de Segura EP. Sin embargo, hasta el momento, no ha existido ninguna oficialización por parte del Municipio de Guayaquil

Anchundia también ratificó que la desvinculación de Cornejo es total. “Él ya no está en el Municipio, en Segura EP tampoco. Desde el día que él renunció no hemos tenido realmente ningún contacto con él”, afirmó.

Fernando Cornejo, el hombre de los cuatro cargos en el Municipio de Guayaquil

Cornejo concentraba hasta cuatro funciones estratégicas dentro del Cabildo: Director General de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales; presidente del directorio de Segura EP; presidente de Circular EP; y Director General de Gestión Ejecutiva. “Tengo entendido que es en todos los cargos”, reiteró Anchundia sobre el alcance de la dimisión.

