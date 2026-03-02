Direcciones provinciales en salud: dudas sobre compras centralizadas y operatividad

El Ministerio de Salud Pública (MSP) implementó un nuevo modelo territorial que reemplaza las nueve Coordinaciones Zonales por 24 Direcciones Provinciales, con el objetivo de fortalecer la gestión sanitaria en todo el país.

Sin embargo, persisten dudas sobre cómo se manejarán las compras centralizadas, que continúan vigentes, y no se han definido lineamientos claros para que los hospitales gestionen sus requerimientos de manera autónoma, lo que genera incertidumbre sobre la operatividad real del sistema en territorio.

En este marco, el modelo prevé 129 Oficinas Técnicas distribuidas en cantones estratégicos o zonas con particularidades, que dependerán directamente de las Direcciones Provinciales. Estas oficinas buscan ampliar la cobertura del MSP, garantizar su presencia efectiva en cada provincia y mejorar la coordinación con otras instituciones. No obstante, el alcance práctico de esta reorganización aún es incierto.

Ante estos cambios, EXPRESO intentó comunicarse con el MSP, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta oficial. Mientras tanto, expertos y exfuncionarios analizan las implicaciones del nuevo esquema territorial.

El IESS reactivó la compra centralizada de medicamentos Cortesía

¿Qué pasará con las compras centralizadas?

Francisco Andino, exministro de Salud, advirtió que los ajustes en la planta central no impactan la gestión operativa. “Al no cambiar absolutamente nada en la planta central, la macrogestión y la microgestión no cambiarán”, señaló, y añadió que la estructura funcional sigue igual y limita la efectividad de la provincialización, manteniendo la burocracia vigente. Según Andino, la transformación de los distritos en unidades técnicas podría tener repercusiones inciertas en el empleo.

En cuanto a las compras centralizadas, Andino criticó la ineficiencia del sistema: “No estamos de acuerdo ni estaremos de acuerdo nunca”. Explicó que se requieren decenas de expertos o incluso inteligencia artificial para manejar las adquisiciones de manera efectiva, y que la falta de control afecta tanto a insumos hospitalarios como a servicios locales.

Aunque la territorialización permitiría que los hospitales gestionen sus propios requerimientos, todavía no existe un lineamiento oficial que elimine la centralización. “Debería, debería, pero todavía no sale absolutamente nada, ningún lineamiento para eliminar la compra centralizada”, afirmó, y destacó que los cambios deberían reducir burócratas y no personal sanitario, para mejorar la operatividad del MSP.

Por su parte, Marcos Molina, expresidente de la Comisión de Salud, coincidió en que las compras centralizadas seguirán vigentes y requieren un control eficiente. “A la hora de la hora, en papel han cambiado las cosas, pero en la práctica hay que ver cómo se manejan”, señaló.

Como solución, propuso un fideicomiso público-privado que incluya al MSP, al Seguro Social y a la banca estatal, con el objetivo de supervisar pagos y adquisiciones de manera transparente. Molina explicó que este fideicomiso integraría distintos fondos y recursos, incluidos ingresos por patentes, donaciones, préstamos internacionales y regalías, y contaría con una comisión representativa de cada institución. “Que sea el fideicomiso el que pague, el que compre”, enfatizó, con el objetivo de reducir la discrecionalidad de los hospitales y garantizar un abastecimiento continuo.

Además, el exlegislador sugirió la creación de una bolsa pública de medicamentos para diversificar proveedores y evitar abusos. “Si usted tiene terramicina y quiere vender terramicina, dice: ‘Señor, yo quiero entrar a vender terramicina. Estoy calificado’”, explicó, y criticó al Sercop, al que calificó como “la peor institución del Estado” por retrasar los procesos. La propuesta apunta a asegurar un abastecimiento seguro y transparente para todos los hospitales del país.

Marcelo Aguilar, exviceministro de Salud, calificó el modelo provincial de gestión sanitaria como “incompleto”. Señaló que los modelos anteriores funcionaban con áreas de salud que tenían “una unidad financiera suficiente” y consejos cantonales que generaban “un mecanismo efectivo de participación social”.

Planteamiento Proponen fideicomiso público-privado que supervise pagos y compras para garantizar transparencia y abastecimiento continuo.

Aguilar advirtió que, sin estas estructuras locales, el nuevo modelo podría debilitar la gestión de los servicios de salud. “La territorialidad permite definir a quiénes hay que atender y en qué condiciones”, agregó.

Respecto a las compras de medicamentos, Aguilar sostuvo que es preferible centralizarlas, pero bajo controles estrictos y reglas claras. “Si se hace bien, con procedimientos adecuados, conducción técnica y supervisión social, es preferible tener compras centralizadas y un sistema logístico que permita la trazabilidad de medicamentos e insumos”, explicó.

Añadió que la clave no está solo en concentrar las adquisiciones, sino en garantizar transparencia, planificación y seguimiento permanente para evitar desabastecimientos. Finalmente, recordó que hubo fallas por proveedores no depurados.

