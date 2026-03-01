Sarampión: en América hay alerta epidemiológica, ¿cómo está Ecuador?

El Ministerio de Salud empezó una campaña de vacunación; se busca que en especial, niños completen las dos dosis

El sarampión resurgió en América, luego de que la región había sido declarada libre de la transmisión endémica en septiembre 2016. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha precisado que desde el 2025 y en lo que va del 2026 se registran brotes, que se concentran en México, Estados Unidos y Canadá. Pero también en países como Perú y Colombia.

El Ministerio de Salud de Ecuador ratificó que hasta la última semana de febrero 2026 no se habían reportado casos en este año. En 2018 hubo un caso importado y desde 1997 ha estado libre de sarampión autóctono. En otros países como Perú hubo una alerta por un caso sospechoso. Y el 27 de febrero, en Colombia se confirmaron los tres primeros casos de sarampión detectados en los últimos 10 años; fueron "importados" (personas que estuvieron en el extranjero).

El 23 de febrero del 2026, el Ministerio de Salud de Ecuador presentó la campaña de vacunación contra el sarampión. El Ministerio ha invertido 2.6 millones de dólares en 460 mil vacunas. El llamado es para los menores de edad, para que se apliquen la primera dosis, cuando tengan 12 meses de edad; y la segunda, a los 18 meses. También los mayores de 27 años deben completar las dosis.

La OPS recordó que la enfermedad está regresando porque hay un importante número de personas que no se ha vacunado. También ha recalcado que el sarampión es súper contagioso, una sola persona puede infectar a 18 personas más. Y puede haber hospitalización y muerte en lactantes y niños.

Esto debe saber sobre la campaña de vacunación contra el sarampión

El Ministerio de Salud de Ecuador ha pedido a los padres de familia que revisen el carné de vacunas de sus hijos. Ellos deben contar con las dos dosis de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis). Es obligatorio que los niños, especialmente menores de 6 años, completen sus dos dosis de la vacuna SRP.

Por el flujo migratorio y la proximidad del Mundial de Fútbol 2026 en países con brotes activos como Estados Unidos, México y Canadá, se administrará una dosis inicial de SR a lactantes de 6 a 11 meses. Se priorizará provincias fronterizas y de alto flujo como Carchi, El Oro, Guayas y Galápagos.

