ALMAX y Cámara de Comercio Ecuatoriano China sellan alianza estratégica empresarial

El parque empresarial formalizó su afiliación y presentó su propuesta de valor en mandarín

Mario Costa, Gerente de Marketing Minutocorp; Wang Bin, Vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China y Priscila Ortega, Jefe de Ventas de ALMAX

ALMAX y la Cámara de Comercio Ecuatoriano China oficializaron una alianza orientada a fortalecer el ecosistema empresarial y generar nuevas oportunidades comerciales para sus miembros.

El acuerdo se da en un contexto donde China mantiene un peso determinante en la economía ecuatoriana. Desde 2023, alrededor del 77 % de las importaciones no petroleras que ingresan al país provienen de ese mercado, consolidando un intercambio comercial que el último año movió más de 7.000 millones de dólares anuales.

Infraestructura para un comercio en expansión

El dinamismo comercial entre Ecuador y China ha impulsado el crecimiento de sectores como la importación, distribución y gastronomía. Este movimiento demanda infraestructura eficiente, segura y adaptada a las necesidades de un empresariado que prioriza la confianza y la cercanía en sus relaciones comerciales.

En ese marco, ALMAX formalizó su afiliación a la Cámara durante la celebración del Año Nuevo Chino. A partir de este acuerdo, los miembros de la institución podrán acceder a beneficios comerciales, espacios de networking y oportunidades de negociación dentro del parque empresarial.

David Concha Neme, director ejecutivo de Minutocorp, explicó que la iniciativa busca fortalecer el vínculo cultural y empresarial. “Con ALMAX Mandarín dimos un paso estratégico en nuestra forma de comunicar. Queríamos hablarle a la comunidad empresarial en su propio idioma, no solo lingüístico, sino cultural”, señaló.

La alianza entre ALMAX y la Cámara de Comercio Ecuatoriano China busca fortalecer el ecosistema empresarial y el intercambio comercial entre Ecuador y China. Cortesía

Comunicación en mandarín como hito corporativo

Como parte de esta estrategia, ALMAX desarrolló una campaña conceptualizada en mandarín, inspirada en un proverbio tradicional chino: “El mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años; el segundo mejor momento es ahora”.

La pieza creativa integra elementos arquitectónicos del parque empresarial con técnicas como la caligrafía y la pintura Xieyi. Según la compañía, esta acción marca un hito al convertirse en una de las primeras comunicaciones de un parque empresarial en Ecuador desarrolladas en ese idioma.

Actualmente, más de 1.500 empresas operan diariamente en ALMAX, un complejo que supera las 130 hectáreas en desarrollo e integra bodegas, ofibodegas, oficinas, locales comerciales y espacios colaborativos.

Un puente comercial de largo plazo

Para Wang Bin, vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, la alianza refuerza la credibilidad institucional construida durante 28 años. Destacó que el intercambio con el mercado asiático no debe limitarse a transacciones comerciales, sino proyectarse hacia una comunicación estratégica y relaciones sostenibles en el tiempo.

ALMAX forma parte del portafolio de Minutocorp S.A., empresa ecuatoriana con 19 años de trayectoria en construcción, promoción inmobiliaria y gerencia de proyectos.

Con esta alianza, ambas instituciones apuntan a consolidar un entorno empresarial que combine infraestructura, intercambio cultural y proyección internacional, en un escenario donde China continúa siendo un socio clave para la economía ecuatoriana.

