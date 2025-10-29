ALMAX, el parque empresarial que impulsa el crecimiento económico del Ecuador

Con 18 años de trayectoria, ALMAX genera oportunidades para más de mil empresas y fortalece la productividad nacional

Con casi dos décadas de trayectoria ALMAX es el parque empresarial más grande del país y un referente del desarrollo productivo en Ecuador. Desde su primer complejo en la vía a Samborondón hasta su actual expansión hacia la vía a la costa, la marca transforma el concepto de infraestructura empresarial, ofreciendo bodegas, ofibodegas, showrooms, oficinas y locales comerciales que hoy albergan a más de mil empresas de diversos sectores.

“En Minutocorp creemos en el crecimiento conjunto. Nuestro mayor orgullo es ver cómo emprendedores y empresarios ecuatorianos crecen con nosotros. Cada cliente que confía en ALMAX confirma que estamos construyendo, juntos, un país más productivo”, señaló David Concha Neme, director ejecutivo de Minutocorp, empresa desarrolladora del proyecto.

Historias que nacen y crecen dentro de ALMAX

Más allá de sus modernas instalaciones, el impacto de ALMAX se refleja en las historias de éxito que han surgido dentro de sus espacios. Emprendedores y empresarios han encontrado en este entorno un lugar donde optimizar procesos, expandir operaciones y alcanzar nuevos mercados.

Casos como el de RUKITO, que pasó de un emprendimiento doméstico a una planta de producción; BRITO STUDIO, que halló en su showroom el escenario ideal para la creatividad; o SAMBOLÓN, que fortaleció su expansión desde sus bodegas en ALMAX, son ejemplos del efecto multiplicador que ha tenido la marca en el ecosistema empresarial ecuatoriano.

Estos testimonios forman parte de la nueva campaña “ALMAX, una realidad para todos”, que pone en el centro a los protagonistas del crecimiento: los clientes. Con espacios adaptables, seguridad operativa y una ubicación estratégica, el complejo empresarial se posiciona como un aliado clave para empresas de logística, gastronomía, moda, servicios y más que buscan escalar su productividad.

Con 18 años de experiencia, reafirma su liderazgo como el parque empresarial más grande y dinámico del Ecuador, consolidando su papel en el impulso del desarrollo económico del país.

Detrás de esta visión está Minutocorp, la constructora que ha hecho de la innovación y la excelencia su sello, marcando el inicio de una nueva era para las industrias nacionales e internacionales.

