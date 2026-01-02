Aguiñaga por crimen de Víctor Estrada: "Ecuador no puede seguir contando muertos"

La Prefecta del Guayas expresó su dolor y exigió acciones concretas ante la inseguridad

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció sobre el asesinato de Víctor Estrada, el docente de la ESPOL y cineasta que falleció víctima de una bala perdida. La funcionaria exigió respuestas ante una violencia que avanza sin freno y criticó duramente que el país normalice contar muertos sin que existan soluciones efectivas.

¿Qué mensaje envió la Prefecta sobre el crimen?

través de sus redes sociales, Aguiñaga rechazó que la muerte del catedrático se convierta en un número más dentro de los registros de violencia de la Zona 8. "Víctor Estrada no es una estadística. Era el hijo de alguien. Y hoy esa familia está destruida", publicó.

El pronunciamiento surge en un momento crítico para la ciudad, donde la percepción de inseguridad domina la conversación pública, y que por esta, incluso el 44% de ciudadanos ya ni cree en su vecino. "Reclamamos, gritamos, exigimos… y el país sigue igual", sentenció Aguiñaga, haciendo eco del sentir ciudadano frente a la falta de garantías para la vida.

La inseguridad rompe la confianza barrial: el 44 % ya no cree en su vecino Leer más

Para Aguiñaga, "la violencia avanza, la impunidad manda y el silencio pesa". Esta declaración se alinea con el cierre de un año sangriento para la provincia y el país, donde las víctimas colaterales son cada vez más frecuentes, y tan solo en la Zona 8 se contabilizaron más de 3000 asesinatos.

La Prefecta finalizó su mensaje calificando la situación como inaceptable: "Ecuador no puede seguir contando muertos como si nada".

La Zona 8, que incluye a los cantones guayasenses de Samborondón, Durán y Guayaquil, cerró el 2025 con más de 3000 asesinatos.

¿Quién fue Victor Estrada?

Víctor era docente de la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) y cineasta. Su pasión era el stop motion, una técnica que mezclaba dibujo, construcción y paciencia infinita.

En 2024 alcanzó un hito que puso a Ecuador en el mapa internacional: su cortometraje El Transbordador Espacial fue finalista en CineSpace, concurso mundial organizado por la NASA y la Houston Cinema Arts Society. Una hazaña que marcó un antes y un después en la animación ecuatoriana.

“De niño, me fascinaba cómo las personas salían felices de las salas de cine, como si algo en esas historias las hubiera tocado profundamente. Desde entonces, quise lograr lo mismo: emocionar al espectador”, contaba Estrada a Diario EXPRESO en 2024, durante una entrevista.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!