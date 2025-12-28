Robos en la calle 6 de Marzo: Dos detenidos en medio de críticas y temor ciudadano

En video se captó uno de los casos, cuando un sujeto apuntó con un arma al procurador síndico del Municipio de Samborondón

En video se captó el robo a transeúntes en la calle 6 de Marzo, que en estos días acoge la exhibición de años viejos.

Los delincuentes se aprovechan de la afluencia de compradores de años viejos en la calle 6 de Marzo para robar y generar zozobra, aprovechando que la vigilancia no es permanente.

En moto o a pie, los antisociales han sido captados en video mientras apuntan con armas a los ciudadanos para sustraerles sus pertenencias.

"Ir a ver años viejos con mis hijos a la 6 de Marzo era una tradición hasta ayer… cuando me rastrillaron una pistola en la cara frente a mis hijos de tres y seis años… me toca agradecer a Dios que escapé y no me dispararon… así estamos", fue el testimonio de Carlos Limongi Hanna.

Limongi, quien se desempeña como procurador síndico del Municipio de Samborondón, publicó este comentario en su cuenta de la red social X, junto al video donde se vio el hecho.

En las imágenes se ve cómo el ciudadano recorre junto a su familia, cuando se detienen a observar monigotes. Detrás, a pocos metros, un sujeto está de pie en la calzada, aparentemente solo mirando.

Pasan unos segundos y el sujeto actúa: saca un arma y sorprende a Limongi por la espalda. Él reacciona y huye, pero el antisocial lo persigue y las personas empiezan a correr asustadas.

Ir a ver años viejos con mis hijos a la 6 de marzo era una tradición hasta ayer… cuando me rastrillaron una pistola en la cara frente a mis hijos de 3 y 6 años… me toca agradecer a Dios que escape y no me dispararon… así estamos pic.twitter.com/vKjTXjSBF9 — Carlos Limongi Hanna (@carloslimongih) December 28, 2025

Ciudadanos y prefecta Marcela Aguiñaga rechazan la inseguridad

Inseguridad en Ceibos: Fue capturado un sospechoso de robos en la avenida del Bombero Leer más

Este no ha sido el único caso. En videos de cámaras de seguridad se captó a dos sujetos en una moto, que se estacionan y se bajan a robarle a transeúntes, utilizando armas. Huyen sin problemas.

"Recuerdo en mi juventud con mis primos ir a comprar camaretas y con los del barrio (mi abuela vive por el sector) hacían de viudas y era distinto. Ahora es tierra de nadie y los metropolitanos brillan pero por la ausencia", fue el comentario de José Moscoso en la mencionada red social.

"También voy todos los años junto a mi familia. Veo que hay casos similares al tuyo, así que no sé si mantendré la tradición familiar este año", confesó Juan Andrés Morales.

"Control municipal reforzado" ofreció la Alcaldía para esta calle del sur de Guayaquil y otros sectores donde se han organizado la venta de monigotes, pero la promesa contrasta con la realidad.

"Para acompañar este flujo de visitantes y preservar el orden, Segura EP mantiene un despliegue permanente de Agentes de Control Municipal (ACM) en cada una de estas zonas festivas", decía una publicación de la Municipalidad, el pasado 8 de diciembre.

Sin embargo, ese control ofrecido es deficiente, al igual que la presencia de la Policía Nacional, lo que ha permitido que se robe pese a la presencia masiva de personas que acuden a comprar monigotes.

Artesanos que se preparan meses, familias que salen a comprar con ilusión, y el miedo termina imponiéndose".

Marcela Aguiñaga Prefecta del Guayas

Esa inseguridad fue cuestionada incluso por la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. "La delincuencia irrumpe donde hay trabajo, familia y tradición, y nadie responde a tiempo", cuestionó en su cuenta de X.

"¿Quién cuida a la gente que madruga y trabaja?", fue el llamado de atención de la autoridad hacia la Policía Nacional.

La empresa municipal Segura reaccionó y anunció en sus redes sociales que se realizó seguimiento a dos de los delincuentes.

Se detectó que huyeron en moto y luego se cambiaron a un auto, para despistar a las autoridades. Sin embargo, se los siguió y fueron capturados por la Policía Nacional.

Sin embargo, esto no calma el temor ciudadano, al ver que los delincuentes tienen toda la facilidad para robar, asustar y amenazar a quienes solo buscan mantener la tradición de comprar monigotes en la calle 6 de Marzo.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!