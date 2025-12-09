Temor en Colinas de Los Ceibos: Vecinos denuncian ingreso violento a la urbanización

Sujetos habrían amordazado a los guardias de seguridad para entrar en esta ciudadela del norte de Guayaquil

De esta vivienda de Colinas de Los Ceibos, sujetos armados se llevaron retenido a un militar en servicio pasivo, según confirmó a EXPRESO la Policía Nacional.

Un hecho violento se suscitó a las 04:30 de este martes 9 de diciembre en la ciudadela Colinas de Los Ceibos, ubicada en el norte de Guayaquil.

Vecinos denunciaron a EXPRESO que un grupo de hombres armados llegó en tres camionetas, vestidos de militares, y agredió a los guardias de seguridad.

Los sujetos habrían simulado un operativo para ingresar violentamente, incluso con disparos, lo que alarmó a los residentes de la zona.

Llegaron a una casa que está ubicada frente a un parque e ingresaron a la vivienda. De ahí se llevaron retenido a un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, según confirmó a EXPRESO un jefe policial.

Un oficial del Distrito Ceibos informó a EXPRESO que el inmueble donde ocurrió el hecho no estaba acondicionado como vivienda familiar, sino que funcionaba como una casa alquilada para reuniones.

“Estamos manejando la información en el marco de una flagrancia. No sabemos aún si la persona secuestrada estaba en servicio activo o pasivo; ese detalle todavía no se confirma”, indicó.

“Los guardias se confiaron porque pensaron que se trataba de militares reales, ya que la persona que residía allí también lo era”, explicó el oficial.

En el inmueble no había enseres ni ropa; en la zona de la piscina se había instalado un bar. “Es una casa alquilada. Presuntamente llegaban vehículos inusuales, pero los guardias no sospechaban porque era habitual que ingresaran autos de distintos tipos”, añadió el uniformado.

Colinas de Los Ceibos se ubica en el norte de Guayaquil

Policía investiga qué pasó en Colinas de Los Ceibos

“Podemos confirmar que de esa casa salió una persona secuestrada. Aún no sabemos si se encontraba sola o acompañada en el momento del hecho”, puntualizó el oficial.

Agentes de la Policía Nacional llegaron en la mañana del martes a la vivienda donde se registró la violenta retención.

Los agentes de la Unase (Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión) realizaban las investigaciones.

EXPRESO intentó obtener información en el lugar, pero fue retirado por los uniformados, debido a que "la investigación continúa".

El temor entre los vecinos de la urbanización era evidente. Algunos comentaron que habían visto comportamientos sospechosos en esa casa, donde la persona secuestrada tenía unos seis meses viviendo.

La preocupación se mantiene, al igual que en otras ciudadelas de la ciudad y de cantones vecinos como Daule y Samborondón, donde incluso han ocurrido asesinatos.

En agosto pasado, dos hombres fueron asesinados dentro de una vivienda en la urbanización Málaga 2, en Daule.

Entonces, los residentes comentaron que sujetos en moto constantemente vigilaban el interior de la ciudadela. Incluso, un grupo de ellos, amenazó a un equipo periodístico de EXPRESO, cuando realizaba la cobertura del crimen.

