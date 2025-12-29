Deportistas ecuatorianos que no puedes perder de vista en 2026

En este año entrante, Ecuador tendrá cinco eventos deportivos internacionales. Mira quiénes nos pueden dejar en lo más alto

El 2026 está a la vuelta de la esquina y las ilusiones se reinician para todos. Siempre un nuevo año trae desafíos, objetivos, planes por cumplir. Ese es el caso de los deportistas ecuatorianos que enfrentarán nuevas competencias en este año entrante.

En total son cinco los eventos multideportivos donde participará nuestro país con una delegación propia. Pero, además, hay atletas que participan de manera individual y que este año promete mucho para sus carreras. Es por eso que EXPRESO te trae una lista para que pongas el ojo sobre algunos nombres que seguro destacarán en 2026.

Deportistas ecuatorianos a tener en cuenta en 2026

Klaus Jungbluth: El primero en la lista debe ser el esquiador, quien una vez más portará la bandera de Ecuador en los Juegos Olímpicos de Invierno. Esta edición se realizará en Milán-Cortina a partir del próximo 6 de febrero. Esta es la tercera vez que Jungbluth representará al país en este evento, específicamente en la disciplina de esquí de fondo.

Michael Morales pidió una oportunidad para pelear por el título en categoría wélter. Archivo

Michael Morales: El luchador de la UFC tuvo un gran 2025 al ganar dos combates importantes ante Gilbert Burns y Sean Brady, lo que lo metieron en el top 5 de su categoría. Lo que lo pone como uno de los candidatos al título en este 2026, ¿le darán la oportunidad titular?

Deportistas juveniles: Entre los más jóvenes a seguir se encuentran Santiago Chóez (clavados), Vicky León y Tomy Nazareno (lucha), Nicolás Egüez (natación), Joaquín Loyola de patinaje de velocidad, Romina Altamirano de boxeo, entre otros. Estos atletas vienen siendo parte de un grupo selecto al que se ha venido preparando desde 2023 para los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá, a realizarse en abril próximo, y los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevarán a cabo en Dakar, del del 30 de octubre al 13 de noviembre. En estos eventos participan deportistas de 13 a 17 años.

Jessica Palacios cuando recibió los oros que la acreditan como 'dueña y ama' de los 63 kg en la categoría 63 kg panamericana. Cortesía / COE

Jéssica Palacios: La pesista es una de las cartas fuertes de la delegación de Ecuador que estará en los Juegos Suramericanos de Santa Fe (Argentina) en septiembre próximo. Este 2025 fue elegida la mejor atleta junior en los Panam Sports Awards, con tal solo 18 años ya es una realidad y una de las atletas más importantes del país.

Juleisy Angulo: Campeona Mundial de lanzamiento de jabalina, otra carta fuerte de la delegación ecuatoriana en 2026. Espera volver a destacar en los Juegos Suramericanos en Argentina.

Junto a sus hijos Nico y Montse, quienes son el motor que impulsa sus pasos hacia la gloria. Foto: Miguel Canales

Daniel Pintado: Otro de los actuales referentes del deporte nacional, ganador de dos medallas olímpicas en París 2024, ahora busca revalidar todos sus títulos en el camino a Los Ángeles 2028.

A los que siempre hay que tener en la mira

Además de los mencionados anteriormente, hay otros deportistas que ya han dado gloria al deporte ecuatoriano y podrán volver a hacerlo en este 2026.

Richard Carapaz: El ciclista buscará a hacerse con una nueva Gran Vuelta en este 2026 tras quedarse cerca del Giro de Italia en el 2025.

Chito Vera: El 2025 no fue el mejor para él y que regresó con derrota a la UFC. Por lo que este 2026 tendrá que ser su año de regreso al triunfo y a lo más alto en su división, donde llegó a pelear por el cinturón.

La Tigra Yépez se coronó campeona bolivariana en Perú. CORTESÍA COE

Lucía Yépez: Este 2025 quedó vicecampeona mundial de lucha en la categoría 53 kg, también irá a los Suramericanos a revalidar su estatus de la segunda mejor del mundo.

Glenda Morejón: La marchista, también medallista olímpica, regresará a las pistas tras ser madre. Su primer gran desafío será el Gran Premio Cantones de La Coruña (España) en mayo próximo. Pero espera llegar al 100% a los Juegos Suramericanos en Argentina.

