Revive los 10 hechos más impactantes del fútbol mundial en 2025

El Chelsea de Moisés Caicedo levantó el ampliado Mundial de Clubes de la FIFA.

El año 2025 dejó hechos virales, campeones inéditos y episodios lamentables que marcaron una agenda futbolística en que los ecuatorianos también fueron protagonistas. ¿Cuáles fueron los episodios más impactantes? EXPRESO los repasa.

Los Outfits elegantes de Segundo Castillo

Segundo Castillo reacciona durante un partido entre River Plate y Barcelona de Guayaquil. EFE

(19 de febrero) El extécnico del Barcelona Segundo Castillo se volvió tendencia global por su elegancia en la zona técnica. Sus trajes de diseñador durante la ronda previa y fase de grupos de la Copa Libertadores fueron elogiados, incluso, por la prestigiosa revista Vogue de Italia.

PSG rompió el maleficio en Champions



PSG conquistó su primera 'Orejona' en la temporada 2024-25. EFE

(31 de mayo) París Saint-Germain finalmente conquistó su primera Champions League al golear por 5-0 al Inter de Milán en la final. El DT Luis Enrique consolidó un proyecto basado en el juego colectivo, teniendo a Willian Pacho como pilar defensivo, y Osmane Dembélé en el ataque.

Muerte de Diogo Jota y su hermano André Silva

Diogo Jota jugaba como delantero en Liverpool de Inglaterra. cortesia

(3 de julio) Un accidente de tránsito en España terminó con la vida del delantero luso y su hermano. Su partida dejó un vacío inmenso en familiares e hinchas del Liverpool y la selección de Portugal. Ligas de Europa realizaron un minuto de silencio en memoria de los difuntos.

Chelsea, rey del ampliado Mundial de Clubes

Moisés Caicedo lideró a Chelea hacia el título del Mundial de Clubes de la FIFA. Archivo

(17 de julio) El Mundial de Clubes de la FIFA adoptó un nuevo formato ampliado con 32 equipos y fue el evento interclubes más importante del año. El Chelsea de Moisés Caicedo goleó 3-0 al PSG y resultó ganador. El campeonato, establecido cada cuatro años, se volverá a jugar en 2029.

Caos en Avellaneda en el Independiente vs. Universidad de Chile



Peleas entre barras empañaron la llave entre Independiente y Universidad de Chile en la Copa Sudamericana. Juan Ignacio Roncoroni

(20 de agosto) La puñetiza entre las barras de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, empañaron la llave de octavos de final de Copa Sudamericana. Heridos, destrozos y más de 300 detenidos forzaron la suspensión definitiva del partido y provocaron sanciones récord.

Dembélé y Bonmatí, Balones de Oro

Osmane Dembélé y Aitana Bonmatí fueron reconocidos como los mejores futbolistas del planeta. Cortesía

(22 de septiembre) El francés Osmane Dembélé y la española Aitana Bonmatí fueron reconocidos por la revista France Football como los mejores jugadores del planeta. Fueron las estrellas del PSG y Barcelona, respectivamente, y destacaron por su desequilibrio y títulos obtenidos.

Selecciones que debutarán en el Mundial 2026

La selección de Curazao clasificó a su primer Mundial de Fútbol. Cortesía

(18 de noviembre) Las selecciones de Curazao, Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde sellaron este año la clasificación a su primera cita mundialista. Aprovecharon el nuevo formato de plazas extendidas de la FIFA y sellaron el pasaporte a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Flamengo, tetracampeón de Libertadores

Flamengo conquistó su cuarta Copa Libertadores en 2025. EFE

(29 de noviembre) Flamengo se convirtió en el primer club brasileño en ganar cuatro títulos de Copa Libertadores. Derrotó a Palmeiras 1-0 en la final a partido único en Lima. Superó a otros gigantes de su país como el mismo Verdao, Sao Paulo, Santos y Gremio, que tienen tres coronas.

Pol Deportes, el narrador viral

Cliver Huamán creador de Pol Deportes, el niño quechua que narró la final desde un cerro y emocionó al mundo. Cortesía

(29 de noviembre) El peruano Cliver Huamán, de 15 años, asombró al mundo narrando la final de Copa Libertadores desde un cerro, en Lima. En cuestión de semanas viajó al estadio Santiago Bernabéu, en España, para narrar partidos de la Champions.

Luto por Mario Pineida



El defensa Mario Pineida fue parte de Independiente del Valle y Barcelona. Cortesía

(17 de diciembre) El fútbol lloró la partida del lateral ecuatoriano de Barcelona. Medios como El Gráfico, de Argentina, y El Chiringuito, de España, se hicieron eco del lamentable hecho. Tenía 33 años y dejó huérfanos a dos niños y una niña.

