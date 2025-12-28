Revive los 10 hechos más impactantes del fútbol mundial en 2025
Hechos mezclaron a campeones inéditos, polémicas y fallecimientos de jugadores
El año 2025 dejó hechos virales, campeones inéditos y episodios lamentables que marcaron una agenda futbolística en que los ecuatorianos también fueron protagonistas. ¿Cuáles fueron los episodios más impactantes? EXPRESO los repasa.
Los Outfits elegantes de Segundo Castillo
(19 de febrero) El extécnico del Barcelona Segundo Castillo se volvió tendencia global por su elegancia en la zona técnica. Sus trajes de diseñador durante la ronda previa y fase de grupos de la Copa Libertadores fueron elogiados, incluso, por la prestigiosa revista Vogue de Italia.
PSG rompió el maleficio en Champions
(31 de mayo) París Saint-Germain finalmente conquistó su primera Champions League al golear por 5-0 al Inter de Milán en la final. El DT Luis Enrique consolidó un proyecto basado en el juego colectivo, teniendo a Willian Pacho como pilar defensivo, y Osmane Dembélé en el ataque.
Muerte de Diogo Jota y su hermano André Silva
(3 de julio) Un accidente de tránsito en España terminó con la vida del delantero luso y su hermano. Su partida dejó un vacío inmenso en familiares e hinchas del Liverpool y la selección de Portugal. Ligas de Europa realizaron un minuto de silencio en memoria de los difuntos.
Chelsea, rey del ampliado Mundial de Clubes
(17 de julio) El Mundial de Clubes de la FIFA adoptó un nuevo formato ampliado con 32 equipos y fue el evento interclubes más importante del año. El Chelsea de Moisés Caicedo goleó 3-0 al PSG y resultó ganador. El campeonato, establecido cada cuatro años, se volverá a jugar en 2029.
Caos en Avellaneda en el Independiente vs. Universidad de Chile
(20 de agosto) La puñetiza entre las barras de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, empañaron la llave de octavos de final de Copa Sudamericana. Heridos, destrozos y más de 300 detenidos forzaron la suspensión definitiva del partido y provocaron sanciones récord.
Dembélé y Bonmatí, Balones de Oro
(22 de septiembre) El francés Osmane Dembélé y la española Aitana Bonmatí fueron reconocidos por la revista France Football como los mejores jugadores del planeta. Fueron las estrellas del PSG y Barcelona, respectivamente, y destacaron por su desequilibrio y títulos obtenidos.
Selecciones que debutarán en el Mundial 2026
(18 de noviembre) Las selecciones de Curazao, Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde sellaron este año la clasificación a su primera cita mundialista. Aprovecharon el nuevo formato de plazas extendidas de la FIFA y sellaron el pasaporte a Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Flamengo, tetracampeón de Libertadores
(29 de noviembre) Flamengo se convirtió en el primer club brasileño en ganar cuatro títulos de Copa Libertadores. Derrotó a Palmeiras 1-0 en la final a partido único en Lima. Superó a otros gigantes de su país como el mismo Verdao, Sao Paulo, Santos y Gremio, que tienen tres coronas.
Pol Deportes, el narrador viral
(29 de noviembre) El peruano Cliver Huamán, de 15 años, asombró al mundo narrando la final de Copa Libertadores desde un cerro, en Lima. En cuestión de semanas viajó al estadio Santiago Bernabéu, en España, para narrar partidos de la Champions.
Luto por Mario Pineida
(17 de diciembre) El fútbol lloró la partida del lateral ecuatoriano de Barcelona. Medios como El Gráfico, de Argentina, y El Chiringuito, de España, se hicieron eco del lamentable hecho. Tenía 33 años y dejó huérfanos a dos niños y una niña.