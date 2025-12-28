Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Moisés Caicedo
El Chelsea de Moisés Caicedo levantó el ampliado Mundial de Clubes de la FIFA.Archivo

Revive los 10 hechos más impactantes del fútbol mundial en 2025

Hechos mezclaron a campeones inéditos, polémicas y fallecimientos de jugadores

El año 2025 dejó hechos virales, campeones inéditos y episodios lamentables que marcaron una agenda futbolística en que los ecuatorianos también fueron protagonistas. ¿Cuáles fueron los episodios más impactantesEXPRESO los repasa.

(Le puede interesar: Noboa habla de "confianza internacional" ante visita de Messi con el Inter Miami)

Los Outfits elegantes de Segundo Castillo

Segundo Castillo
Segundo Castillo reacciona durante un partido entre River Plate y Barcelona de Guayaquil.EFE

(19 de febrero) El extécnico del Barcelona Segundo Castillo se volvió tendencia global por su elegancia en la zona técnica. Sus trajes de diseñador durante la ronda previa y fase de grupos de la Copa Libertadores fueron elogiados, incluso, por la prestigiosa revista Vogue de Italia.

PSG rompió el maleficio en Champions 

PSG Champions League
PSG conquistó su primera 'Orejona' en la temporada 2024-25.EFE

(31 de mayo) París Saint-Germain finalmente conquistó su primera Champions League al golear por 5-0 al Inter de Milán en la final. El DT Luis Enrique consolidó un proyecto basado en el juego colectivo, teniendo a Willian Pacho como pilar defensivo, y Osmane Dembélé en el ataque.

Muerte de Diogo Jota y su hermano André Silva

Diogo jota liverpool
Diogo Jota jugaba como delantero en Liverpool de Inglaterra.cortesia

(3 de julio) Un accidente de tránsito en España terminó con la vida del delantero luso y su hermano. Su partida dejó un vacío inmenso en familiares e hinchas del Liverpool y la selección de Portugal. Ligas de Europa realizaron un minuto de silencio en memoria de los difuntos.

Chelsea, rey del ampliado Mundial de Clubes

Moisés Caicedo
Moisés Caicedo lideró a Chelea hacia el título del Mundial de Clubes de la FIFA.Archivo

(17 de julio) El Mundial de Clubes de la FIFA adoptó un nuevo formato ampliado con 32 equipos y fue el evento interclubes más importante del año. El Chelsea de Moisés Caicedo goleó 3-0 al PSG y resultó ganador. El campeonato, establecido cada cuatro años, se volverá a jugar en 2029.

Caos en Avellaneda en el Independiente vs. Universidad de Chile

Copa Sudamericana
Peleas entre barras empañaron la llave entre Independiente y Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.Juan Ignacio Roncoroni

(20 de agosto) La puñetiza entre las barras de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, empañaron la llave de octavos de final de Copa Sudamericana. Heridos, destrozos y más de 300 detenidos forzaron la suspensión definitiva del partido y provocaron sanciones récord.

Dembélé y Bonmatí, Balones de Oro

Osmane Dembélé
Osmane Dembélé y Aitana Bonmatí fueron reconocidos como los mejores futbolistas del planeta.Cortesía

(22 de septiembre) El francés Osmane Dembélé y la española Aitana Bonmatí fueron reconocidos por la revista France Football como los mejores jugadores del planeta. Fueron las estrellas del PSG y Barcelona, respectivamente, y destacaron por su desequilibrio y títulos obtenidos.

Selecciones que debutarán en el Mundial 2026

Curazao
La selección de Curazao clasificó a su primer Mundial de Fútbol.Cortesía

(18 de noviembre) Las selecciones de Curazao, Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde sellaron este año la clasificación a su primera cita mundialista. Aprovecharon el nuevo formato de plazas extendidas de la FIFA y sellaron el pasaporte a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Flamengo, tetracampeón de Libertadores

Flamengo
Flamengo conquistó su cuarta Copa Libertadores en 2025.EFE

(29 de noviembre) Flamengo se convirtió en el primer club brasileño en ganar cuatro títulos de Copa Libertadores. Derrotó a Palmeiras 1-0 en la final a partido único en Lima. Superó a otros gigantes de su país como el mismo Verdao, Sao Paulo, Santos y Gremio, que tienen tres coronas.

Pol Deportes, el narrador viral

Cliver Huamán creador de Pol Deportes, el niño quechua que narró la final desde un cerro y emocionó al mundo.
Cliver Huamán creador de Pol Deportes, el niño quechua que narró la final desde un cerro y emocionó al mundo.Cortesía

(29 de noviembre) El peruano Cliver Huamán, de 15 años, asombró al mundo narrando la final de Copa Libertadores desde un cerro, en Lima. En cuestión de semanas viajó al estadio Santiago Bernabéu, en España, para narrar partidos de la Champions.

Luto por Mario Pineida

Mario Pineida fue parte de Independiente del Valle y Barcelona.
El defensa Mario Pineida fue parte de Independiente del Valle y Barcelona.Cortesía

(17 de diciembre) El fútbol lloró la partida del lateral ecuatoriano de Barcelona. Medios como El Gráfico, de Argentina, y El Chiringuito, de España, se hicieron eco del lamentable hecho. Tenía 33 años y dejó huérfanos a dos niños y una niña.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Niegan habeas corpus a Jorge Glas y continuará recluido en la Cárcel del Encuentro

  2. Anuncio de eventos de pretemporada agudizan malestar en la hinchada del Barcelona SC

  3. Fin de año en Quito: la avenida América mantiene viva la venta de monigotes

  4. ¿Quién ganó la 'batalla de los sexos' entre Kyrgios y Sabalenka?

  5. Robos en la calle 6 de Marzo: Dos detenidos en medio de críticas y temor ciudadano

LO MÁS VISTO

  1. El Ministerio de Salud Pública se opone a la hospitalización de Jorge Glas

  2. Críticas a Juan José Yúnez por un video sobre recorrido en la avenida Samborondón

  3. ​Morillo: "Nos preocupa lo que pasó" en el juicio de Aquiles Álvarez

  4. El CNE denuncia a asambleístas de ADN por las elecciones de 2023: ¿De qué se trata?

  5. ¿Dónde es más caro arrendar en Quito y en qué zonas el metro cuadrado cuesta más?

Te recomendamos