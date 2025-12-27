Noboa habla de "confianza internacional" ante visita de Messi con el Inter Miami

El presidente Daniel Noboa destacó la visita de Lionel Messi y el Inter Miami a Ecuador para el amistoso ante Barcelona SC

El presidente de la República, Daniel Noboa, destacó la visita del club Inter Miami CF y de su máxima figura, Lionel Messi, al Ecuador, asegurando que este evento constituye “una muestra clara de la confianza internacional en nuestro país”. La llegada del campeón del mundo ha generado gran expectativa tanto en el ámbito deportivo como en el político y económico.

El mandatario aseguró que la presencia de Messi y del equipo estadounidense refleja una imagen positiva del país ante el mundo, al convertirse en sede de eventos deportivos de alto nivel. Según Noboa, este tipo de espectáculos ayudan a posicionar a Ecuador como un destino confiable para el turismo, la inversión y la realización de encuentros internacionales.

El Ecuador le da la bienvenida al Inter Miami y a Lionel Messi.



Su llegada es una muestra clara de la confianza internacional en nuestro país: un Ecuador que abre sus puertas a grandes inversiones, al deporte de alto nivel y a eventos de talla mundial.



Bienvenidos al Ecuador 🇪🇨 https://t.co/HC3PoBIfj4 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) December 28, 2025

Un partido histórico en Guayaquil

La visita del Inter Miami se enmarca en su gira de pretemporada y tendrá como plato fuerte un partido amistoso frente a Barcelona SC, que se disputará el 7 de febrero de 2026 en el estadio Monumental de Guayaquil. El encuentro ha sido catalogado como uno de los más importantes en la historia reciente del fútbol ecuatoriano, debido a la magnitud mediática del rival y la presencia de Messi.

Además del astro argentino, el equipo estadounidense cuenta con figuras reconocidas del fútbol mundial, lo que ha incrementado el interés de los aficionados y la cobertura de medios nacionales e internacionales. Desde el anuncio oficial del partido, la expectativa entre los hinchas ha ido en aumento.

Impacto deportivo, turístico y económico

La realización de este partido va más allá de lo deportivo. Los organizadores han resaltado que la llegada de una figura global como Messi tiene un efecto directo en la economía local, especialmente en sectores como el turismo, la hotelería, el comercio y los servicios.

La alta demanda de entradas y la atención mediática generada confirman el impacto del evento, que podría dejar importantes ingresos.

Messi y su presente con Inter Miami

Lionel Messi atraviesa una etapa destacada con el Inter Miami, siendo uno de los principales referentes del club en la Major League Soccer (MLS). Su liderazgo dentro y fuera de la cancha ha convertido al equipo en uno de los más seguidos del continente, y cada una de sus apariciones genera expectativa a nivel global.

Su visita a Ecuador será una oportunidad única para los aficionados locales de ver en acción a uno de los mejores futbolistas de la historia, en un evento que promete quedar marcado en la memoria del fútbol nacional.

