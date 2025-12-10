Inter Miami vs Barcelona SC: día, entradas y más detalles del Partido de la Historia

El regreso de Lionel Messi al Ecuador promete un show deportivo y artístico con enorme expectativa regional

Se confirmó el amistoso entre el Inter Miami de Lionel Messi y Barcelona SC.

El regreso de Lionel Messi al estadio Monumental ya es una realidad. Ecuador vivirá un acontecimiento sin precedentes con el duelo entre Inter Miami y Barcelona SC, un evento anunciado como 'El Partido de la Historia', programado para 2026. La expectativa crece en Guayaquil por lo que será mucho más que un amistoso internacional.

Un show total con Messi como protagonista

Los organizadores adelantan que el espectáculo incluirá un formato especial para despedir a Messi de la región, previo a su participación en el Mundial 2026. El astro argentino no pisa territorio ecuatoriano desde 2021, un detalle que potencia el atractivo del evento y garantiza una masiva asistencia de aficionados.

Inter Miami y todas sus figuras llegarán a Ecuador para disputar un amitoso ante Barcelona SC. CORTESIA

Anuncio oficial desde el Monumental

El miércoles 10 de diciembre se confirmó oficialmente la realización del evento en el estadio Monumental. Daniel Molina, parte del comité organizador, aseguró que este es “un proyecto emblemático para el país” y destacó que una alianza entre Colombia y Ecuador hará posible un show deportivo de alcance continental.

EL PARTIDO DE LA HISTORIA 🇪🇨



“Capaz será la última vez que vean a Messi jugando en Ecuador como campeón del mundo”



“Se quería un estadio de esta magnitud para que abarque a la mayor cantidad de gente del país, porque vendrán de todos lados”@DanielMolinaOk pic.twitter.com/cfAFoomxdt — Sergio Basantes (@sbasantes92) December 10, 2025

La fecha elegida para el Inter Miami vs. Barcelona SC

El encuentro amistoso está programado para el sábado 7 de febrero de 2026, en el Monumental Banco Pichincha. Los organizadores recalcan que se trata de un evento completamente independiente de la Noche Amarilla, la tradicional presentación del plantel de Barcelona SC.

Con Messi como figura central y con un Inter Miami cargado de estrellas, el Partido de la Historia promete convertirse en uno de los espectáculos deportivos más convocantes en la historia del estadio. El compromiso integrará fútbol, entretenimiento y presencia internacional para atraer turismo y atención mediática.

Precio de entradas para asistir al Inter Miami vs Barcelona SC

Las entradas salen a la venta el 15 de diciembre de 2025 y se podrán adquirir a través del sitio web: elpartidodelahistoria.ec

Tribuna este $40

General $80

Tribuna oeste $180

Palcos $200

Suite $250

Messi experience $450

Dónde seguir la información oficial

Los detalles actualizados sobre boletería, horarios, artistas invitados y logística del evento se difundirán exclusivamente a través de la cuenta oficial de Instagram @partidodelahistoria, que centralizará toda la comunicación de cara al esperado duelo entre Inter Miami y Barcelona SC.

