Inter Miami vs Barcelona SC: día, entradas y más detalles del Partido de la Historia
El regreso de Lionel Messi al Ecuador promete un show deportivo y artístico con enorme expectativa regional
El regreso de Lionel Messi al estadio Monumental ya es una realidad. Ecuador vivirá un acontecimiento sin precedentes con el duelo entre Inter Miami y Barcelona SC, un evento anunciado como 'El Partido de la Historia', programado para 2026. La expectativa crece en Guayaquil por lo que será mucho más que un amistoso internacional.
(Le puede interesar: Nueva regla de la FIFA para el Mundial 2026: ¿De qué se trata?)
Un show total con Messi como protagonista
Los organizadores adelantan que el espectáculo incluirá un formato especial para despedir a Messi de la región, previo a su participación en el Mundial 2026. El astro argentino no pisa territorio ecuatoriano desde 2021, un detalle que potencia el atractivo del evento y garantiza una masiva asistencia de aficionados.
Anuncio oficial desde el Monumental
El miércoles 10 de diciembre se confirmó oficialmente la realización del evento en el estadio Monumental. Daniel Molina, parte del comité organizador, aseguró que este es “un proyecto emblemático para el país” y destacó que una alianza entre Colombia y Ecuador hará posible un show deportivo de alcance continental.
EL PARTIDO DE LA HISTORIA 🇪🇨— Sergio Basantes (@sbasantes92) December 10, 2025
“Capaz será la última vez que vean a Messi jugando en Ecuador como campeón del mundo”
“Se quería un estadio de esta magnitud para que abarque a la mayor cantidad de gente del país, porque vendrán de todos lados”@DanielMolinaOk pic.twitter.com/cfAFoomxdt
La fecha elegida para el Inter Miami vs. Barcelona SC
El encuentro amistoso está programado para el sábado 7 de febrero de 2026, en el Monumental Banco Pichincha. Los organizadores recalcan que se trata de un evento completamente independiente de la Noche Amarilla, la tradicional presentación del plantel de Barcelona SC.
¿Quiere asistir al Mundial 2026? esto debes saberLeer más
Con Messi como figura central y con un Inter Miami cargado de estrellas, el Partido de la Historia promete convertirse en uno de los espectáculos deportivos más convocantes en la historia del estadio. El compromiso integrará fútbol, entretenimiento y presencia internacional para atraer turismo y atención mediática.
Precio de entradas para asistir al Inter Miami vs Barcelona SC
Las entradas salen a la venta el 15 de diciembre de 2025 y se podrán adquirir a través del sitio web: elpartidodelahistoria.ec
- Tribuna este $40
- General $80
- Tribuna oeste $180
- Palcos $200
- Suite $250
- Messi experience $450
Dónde seguir la información oficial
Los detalles actualizados sobre boletería, horarios, artistas invitados y logística del evento se difundirán exclusivamente a través de la cuenta oficial de Instagram @partidodelahistoria, que centralizará toda la comunicación de cara al esperado duelo entre Inter Miami y Barcelona SC.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!