Florencio Compte Guerrero | Fin del año de la esperanza

En una carta suscrita el 11 de febrero de 2022, el papa Francisco delineaba los principios del Año Jubilar 2025 al que se denominó “de la esperanza”.

Decía: “El próximo Jubileo puede ayudar mucho a restablecer un clima de esperanza y confianza, como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como urgente. Por esa razón elegí el lema Peregrinos de la Esperanza. Todo esto será posible si somos capaces de recuperar el sentido de la fraternidad universal, si no cerramos los ojos ante la tragedia de la pobreza galopante que impide a millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños vivir de manera humanamente digna”. El 4 de enero el cierre de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro marcará el fin del año jubilar. ¿Qué significado ha tenido la esperanza?

Para Hesíodo, cuando Pandora abre la caja, libera todos los males que se esparcen sobre la humanidad; sin embargo, la esperanza queda encerrada al fondo y no escapa al mundo. Esto ha sido interpretado de manera ambigua, para unos, como el último consuelo para el hombre en medio de sus miserias, mientras que para otros filósofos podía ser tanto el mantener viva la resistencia como una ilusión que retrasa el enfrentamiento con la realidad. Es en esa línea que Gabriel Rolón, psicoanalista argentino, afirma: “…yo creo que la esperanza te detiene. Te detiene a la espera de que ocurran cosas que no dependan de vos… la esperanza no es una buena noticia, la esperanza te puede dejar melancolizado, te puede dejar inmóvil a la espera de que ocurran cosas que a lo mejor no ocurran nunca”.

La realidad es que el año 2025 ha sido el más violento de lo que va el siglo XXI y, de lo que se puede avizorar, poco cambiará en el año que se inicia hoy.

Se cerrará la Puerta Santa, que no se volverá a abrir hasta dentro de 25 años, y con ella la esperanza en el sentido que planteó en su momento el papa Francisco, el deseo de que “…se actúe de forma solidaria, para que las poblaciones más desfavorecidas no queden desatendidas, sino que se pueda compartir con todos los descubrimientos de la ciencia y los medicamentos necesarios”.