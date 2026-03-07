Roberto Luque responde a denuncia de Leonidas Iza: "Nadie está por encima de la ley"

El presidente de la Ecuarunari señaló que militares detuvieron buses que viajaban a ceremonia de posesión

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, respondió este sábado 7 de marzo a la denuncia realizada por el presidente de la Ecuarunari, Leonidas Iza, sobre la supuesta retención de buses que trasladaban delegaciones indígenas hacia Quito.

“No mienta, Sr. Iza. La ley es clara: el transporte de pasajeros requiere permisos de ruta y frecuencia”, señaló el funcionario a través de sus redes sociales.

La reacción de Luque se produjo luego de que Iza denunciara públicamente que policías y militares detuvieron varias unidades en las que viajaban personas desde la Sierra Centro y Sur para asistir a la ceremonia de posesión del nuevo Consejo de Gobierno de la organización indígena. Según el dirigente, la fuerza pública impidió el acceso de las delegaciones a la capital.

En un video difundido en su cuenta de X, Iza mostró a miembros del Ejército y de la Policía Nacional que retenían un bus a un costado de la avenida Panamericana, a la altura del sector El Chasqui, en la provincia de Cotopaxi.

Según el líder indígena, las unidades tenían como destino la parroquia de Calderón, en el norte de Quito, donde estaba prevista la ceremonia.

El líder indígena aseguró que las acciones de la fuerza pública “demuestran el miedo que el gobierno ecuatoriano tiene a las organizaciones que somos críticas con sus políticas entreguistas y serviles al imperio”.

Representantes de comunidades intentaron dialogar con los uniformados para reanudar el tránsito, pero los buses permanecieron detenidos y se generó congestión vehicular en la zona.

Roberto Luque a Leonidas Iza: "Las normas aplican para todos"

En su respuesta, Luque sostuvo que los controles en las carreteras responden al cumplimiento de la normativa vigente.

“Las normas aplican para todos, sin excepción. Nadie está por encima de la ley y el gobierno tiene la obligación de hacerla cumplir”, escribió. Según el ministro, los operativos de seguridad son permanentes en las vías del país y se realizan para toda clase de vehículos.

Pese a estos inconvenientes, Iza sí logró llegar a Calderón, donde asumió la máxima representación de la Ecuarunari junto con los nuevos integrantes del Consejo de Gobierno para el período 2026-2029.

No mienta, Sr. Iza. La ley es clara: el transporte de pasajeros requiere permisos de ruta y frecuencia. Las normas aplican para todos, sin excepción. Nadie, está por encima de la ley y el gobierno tiene la obligación de hacerla cumplir.



Los controles de seguridad son permanentes… https://t.co/i4oO1o0Dk2 — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) March 7, 2026

