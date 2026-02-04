¿Radicalización o cohesión? Lo que significa Leonidas Iza al frente de la Ecuarunari

Un exlegislador y una exvicepresidenta de la organización indígena responden sobre la posibilidad de nuevas movilizaciones

Leonidas Iza fue presidente de la Conaie, además candidato presidencial. Estará al frente de la Ecuarunari hasta el 2029.

Desde fuera del movimiento indígena, que Leonidas Iza presida la Ecuarunari (brazo de la Conaie en la Sierra) se interpreta como el triunfo del ala más radical y confrontativa. Pero, desde dentro, la lectura es otra: la organización necesita fortalecerse e Iza es visto como una figura capaz de articular con otros sectores sociales y así brindar una respuesta política más cohesionada.

Verónica Albuja, politóloga que ha asesorado a la Conaie, coincide en que se ha calificado a Iza como un líder radical. Pero ella sostiene que esa ha sido la línea histórica de lucha social del movimiento indígena, frente a una agenda neoliberal. Pide revisar lo ocurrido con la Ecuarunari bajo la dirección de Alberto Ainaguano, el antecesor.

“Se salió de la línea, estuvo por fuera de decisiones colectivas y más cerca del Gobierno, pese a que no existió ninguna resolución de acuerdo con (Daniel) Noboa. En la última movilización no hubo trabajo organizativo-político”, comenta.

Para Salvador Quishpe, exasambleísta y exprefecto de Zamora Chinchipe, es simple la respuesta a la pregunta de si se viene un período de más protestas frente a políticas del presidente Noboa. “Dependerá de lo que haga el Gobierno, si ‘da papaya’, a cualquiera le tocaría pararse duro y reclamar. No podemos olvidar que más allá de quién sea el dirigente, la Conaie y sus estructuras, Confeniae (Amazonía), Conaice (Costa) y Ecuarunari (Sierra), son una voz de la sociedad civil”.

María Ercilia Castañeda: “La Conaie levantó el paro, pero no la lucha” Leer más

¿Por qué eligieron a Leonidas Iza para dirigir la Ecuarunari?

Salvador Quishpe precisa que Iza no ocupa la presidencia de la Ecuarunari por la fuerza, sino gracias a las bases. Eso da cuenta de que “están sedientos, se necesita de alguien con fuerza, que levante. Estamos mal. Incluso ustedes, los medios de comunicación, han sido mal vistos y perseguidos”.

Quishpe admite que no votó por Iza, pues apoyó a Jimmy Tene, candidato de su provincia. Sin embargo, el dirigente saraguro apunta: “Estaba claro que las bases de Ecuarunari decían: ‘Queremos un gallo viejo que venga y haga las cosas bien, necesitamos uno que venga a hacer las cosas este rato’”.

¿Habrá protestas en Ecuador en 2026?

Al respecto, Nayra Chalán, exvicepresidenta de la Ecuarunari, opina que en momentos tan convulsos y de avanzada de la derecha, es importante tener un movimiento social fortalecido.

¿Se viene entonces una etapa más confrontativa? “Nosotros no creamos condiciones de despojo ni de empobrecimiento en zonas rurales, de descuido y abandono estatal”, contesta la dirigente de la comunidad saraguro.

“Son decisiones gubernamentales las que conducen a que reaccionemos. Y la reacción es más contundente cuando hay liderazgos con la claridad de Leonidas Iza. Para nosotros no es cuestión de diversión o deporte la confrontación política con un gobierno de turno. Buscamos mejores condiciones de vida y eso debería garantizarse sin movilizaciones”, añade Nayra Chalán.

La Conaie sí está abierta a la construcción de una propuesta, dice Ercilia Castañeda

Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Conaie, le toma la palabra a Iza en torno a lo que afirmó sobre que “es necesario ser más tolerantes; abrir el diálogo, primero entre nosotros, para actualizar la propuesta política y económica que el movimiento indígena en su momento presentó”.

La vicepresidenta subraya que desde la Conaie tienen la predisposición, más allá de nombres, de coordinar el trabajo, pues “las tres regionales son los brazos organizativos. El mensaje que nos ha enviado la Ecuarunari, así como el resultado de la consulta popular, es que es necesario conversar sobre estrategias para implementar el Estado plurinacional”.

La Conaie anuncia una posible toma de Quito y reabre heridas en Ecuador Leer más

Los otros nombres del Consejo de Gobierno de la Ecuarunari

Junto a Leonidas Iza, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) eligió como vicepresidenta a Vicenta Chuma, dirigenta de la Unión de Pueblos y Comunas Cooperativas Cañaris, organización que existe desde 1984. Ella suele rendir homenaje a Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña.

A cargo del fortalecimiento organizativo está Floresmilo Simbaña, un exdirigente de la Conaie que hace análisis político. Así como Marian Heria Ortiz, en Educación; y Eliana Champutis, mujer y familia.

#ATENCIÓN

Ecuarunari Fortalece su Estructura Organizativa con la Posesión de su Nuevo Consejo de Gobierno liderado por Leonidas Iza.



​En un acto de profunda carga simbólica y política, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, eligió su… pic.twitter.com/3TWeQhFzTT — Kapari Comunicación (@RedKapari) February 1, 2026

Se necesita una agenda desde lo local

La politóloga Verónica Albuja anota que, históricamente, la Ecuarunari ha sido la regional más fuerte de la Conaie. Cree que ha estado debilitada por falta de liderazgo y de una agenda que debe construirse desde lo local. Dice que no hubo un trabajo coordinado con el sector de trabajadores, por ejemplo.

Las manifestaciones de septiembre y octubre 2025

En septiembre y octubre del 2025, el movimiento indígena fue protagonista de la protesta social. Enfrentó represión de la fuerza pública.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!