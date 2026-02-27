Emergencia regional por lluvias: ¿qué deben hacer los GAD tras decreto ejecutivo?

El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, declaró el estado de emergencia regional por época lluviosa y ordenó acciones obligatorias para los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). La medida rige para Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Manabí, Loja y Chimborazo. El decreto dispone ejecución inmediata de planes y recursos en territorio. La decisión se sustenta en informes técnicos de gestión de riesgos.

El decreto establece que los GAD municipales, provinciales y parroquiales deberán ejecutar planes de prevención, respuesta y recuperación frente a los efectos de la temporada invernal. La disposición incluye activar recursos disponibles y reforzar acciones ante posibles desbordamientos y deslizamientos. También deberán aplicar los lineamientos emitidos por el COE Nacional. El cumplimiento será evaluado dentro del marco de la emergencia regional.

Previamente, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional resolvió “instar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, conforme a sus competencias, a realizar el dragado de los cuerpos hídricos necesarios en cada una de sus jurisdicciones, con el fin de prevenir afectaciones por desbordamiento”. La medida apunta a reducir riesgos antes de nuevas precipitaciones. La instrucción forma parte de las acciones preventivas obligatorias. El enfoque está puesto en evitar mayores daños.

GAD deberán ejecutar planes y recursos ante lluvias

Lluvias en Ecuador: alertan intensas precipitaciones del 26 de febrero al 2 de marzo Leer más

El COE Nacional también dispuso que los gobiernos locales adopten acciones de preparación y mitigación frente a la época lluviosa. Esto incluye coordinación con las Mesas Técnicas y activación de protocolos en sus territorios. Los GAD deberán reportar avances conforme a los lineamientos estratégicos vigentes. La articulación será supervisada por la Secretaría de Gestión de Riesgos.

El documento técnico advierte persistencia e intensificación de precipitaciones a nivel nacional. También menciona daños en medios de vida y movilidad humana. Según el informe, existe “razón suficiente” para adoptar medidas urgentes. La recurrencia de eventos hidrometeorológicos elevó el nivel de respuesta institucional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!