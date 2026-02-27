Debut de Emelec en LigaPro 2026: Alineación, bajas, dónde ver y horario contra Delfín

Vicente Sánchez habría definido su once titular para recibir a Delfín, que llega motivado tras vencer a Deportivo Cuenca

Emelec se prepara para debutar en la LigaPro 2026.

Emelec quedó libre de restricciones en FIFA por deudas y ya está habilitado para registrar a sus fichajes. Sin embargo, el Bombillo no contará con su plantel completo para el debut en la LigaPro ante Delfín, programado para el sábado 28 de febrero de 2026, desde las 19:00 (hora de Ecuador).

¿Por qué Gonzalo Napoli y José Neris no debutarían con Emelec?

Aunque la directiva eléctrica, liderada por el presidente José David Jiménez, logró que se levantaran las sanciones que impedían inscribir jugadores, el volante Gonzalo Napoli y el delantero José Neris no serían parte de la convocatoria.

(Te invito a leer: Hora, detalles y dónde ver EN VIVO Técnico Universitario vs Orense por LigaPro 2026)

Emelec aún no contaría con las ‘transfer request’ para habilitarlos, por lo que su debut deberá esperar.

Emelec ya contará con varios de sus fichajes. Emelec

El once titular que alista Vicente Sánchez ante Delfín

El técnico Vicente Sánchez podrá disponer de Aníbal Leguizamón, Stalin Segura, Ignacio Guerrico, Víctor Griffith, Ariel Mina, Francisco Pizzini, Miller Bolaños y Luca Klimowicz, quienes serán titulares.

Independiente del Valle vs Inter Miami: Peleas y empujones del amistoso (video) Leer más

Emelec arranca la LigaPro 2026 con −3 puntos

Sánchez espera sumar los primeros puntos para comenzar a revertir la situación del club en la tabla. Emelec ocupa el último lugar con −3 unidades, tras la sanción de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por deudas con exjugadores.

Carnaval Azul: presentación oficial del plantel 2026

Antes del cotejo, desde las 17:00, los aficionados vivirán el Carnaval Azul, evento en el que el club presentará a su plantilla para disputar la LigaPro y la Copa Ecuador de esta temporada 2026.

Los jugadores se dirigirán a la hinchada para agradecer el respaldo. Además, habrá presentaciones artísticas.

Delfín llega en alza tras vencer a Deportivo Cuenca

Por su parte, Delfín llega motivado tras derrotar 1-0 a Deportivo Cuenca en la jornada anterior del campeonato ecuatoriano.

Los jugadores del Delfín SC celebran la victoria ante los morlacos en la fecha 1 de LigaPro. API

Juan Zubeldía advierte sobre las figuras de Emelec

El equipo dirigido por Juan Zubeldía es quinto, con tres unidades, y buscará dar el golpe en Guayaquil, donde registra tres victorias y un empate en las visitas previas.

“Enfrentaremos a jugadores importantes, individualidades que han incorporado y que serán claves en su funcionamiento. Sabemos que tenemos un buen plantel y estamos ilusionados. Queremos sumar”, expresó Zubeldía.

Los Cetáceos serán liderados por el atacante Franco Perinciolo y el delantero Franco Ayunta, que ya registra una anotación en el campeonato ecuatoriano.

Estadísticas de Emelec vs Delfín

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!