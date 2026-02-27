Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Bayern Múnich
El extremo francés Michael Olise comandará la ofensiva del Bayern.Cortesía

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: canal y cómo ver EN VIVO el Clásico de Alemania

Dortmund necesita imponerse al líder Bayern para sostener su candidatura y evitar despedirse temprano del título alemán

El Bayern Múnich de Luis Díaz visitará al Borussia Dortmund en una nueva edición del clásico alemán, con la posibilidad de dejar prácticamente sentenciada la Bundesliga.

El equipo de Vincent Kompany lidera con ocho puntos de ventaja y podría ampliarla a once si gana. El Dortmund, dirigido por Nico Kovac, necesita el triunfo para no perder terreno en la lucha por el título.

(Le puede interesar: Así quedaron emparejados los cruces de octavos de final de Champions League 2025-26)

Tras la pausa invernal, el Dortmund encadenó cuatro victorias, aprovechando un bajón del Bayern, que cayó ante Augsburgo y empató con Hamburgo. Sin embargo, la fecha pasada los aurinegros igualaron con Leipzig, mientras los bávaros vencieron al Eintracht Fráncfort. Además, el Dortmund llega golpeado por su eliminación en Champions ante Atalanta, a diferencia del Bayern, que tuvo la semana libre.

Bayern Múnich
El líder Bayer podría sacarle once puntos al Dortmund, escolta del torneo alemán.Cortesía

En lo táctico, se espera un duelo asimétrico: el Dortmund con línea de tres y carrileros ofensivos; el Bayern con defensa de cuatro, extremos como Díaz y Olise, y Kane en punta. Neuer sería baja, mientras Ryerson no jugará por sanción.

Detalles para ver EN VIVO Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

  • ¿Fecha? sábado 28 de febrero
  • ¿Horario? 12:30 (ECU / COL / PER), 13:30 (VEN / BOL), 14:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)
  • ¿Dónde? estadio Signal Iduna Park, Dortmund
  • ¿Canales de transmisión y streaming? ESPN y Disney Plus

Estadísticas de los equipos previo al Clásico de Alemania

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Técnico Universitario vs Orense EN VIVO: minuto a minuto | LigaPro 2026

  2. ¿Barcelona SC en problemas? Conmebol abrió expediente por lo que dijo César Farías

  3. Partido Socialista Ecuatoriano puso la sexta acción en la Corte por la Ley de los GAD

  4. Camión sin frenos se estrella contra casa y mata a transeúnte en Flor de Bastión

  5. ¿Buscas un plan diferente en Quito? Así es una noche en el Centro Histórico

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA: cuánto debe tardar el SRI en responder y qué hacer si no contesta

  2. Además de las personas de tercera edad, ¿quiénes pueden recibir devolución del IVA?

  3. Caso Triple A: Petroecuador pide la salida del juez Serrano, pero procesado se opone

  4. ¿Se escuchará la voz de jubilados? Acción de protección por devolución del IVA es hoy

  5. ¿Cuándo empiezan las clases en Guayaquil y la Costa 2026? Fechas oficiales

Te recomendamos