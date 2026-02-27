Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: canal y cómo ver EN VIVO el Clásico de Alemania

Dortmund necesita imponerse al líder Bayern para sostener su candidatura y evitar despedirse temprano del título alemán

El Bayern Múnich de Luis Díaz visitará al Borussia Dortmund en una nueva edición del clásico alemán, con la posibilidad de dejar prácticamente sentenciada la Bundesliga.

El equipo de Vincent Kompany lidera con ocho puntos de ventaja y podría ampliarla a once si gana. El Dortmund, dirigido por Nico Kovac, necesita el triunfo para no perder terreno en la lucha por el título.

(Le puede interesar: Así quedaron emparejados los cruces de octavos de final de Champions League 2025-26)

Tras la pausa invernal, el Dortmund encadenó cuatro victorias, aprovechando un bajón del Bayern, que cayó ante Augsburgo y empató con Hamburgo. Sin embargo, la fecha pasada los aurinegros igualaron con Leipzig, mientras los bávaros vencieron al Eintracht Fráncfort. Además, el Dortmund llega golpeado por su eliminación en Champions ante Atalanta, a diferencia del Bayern, que tuvo la semana libre.

El líder Bayer podría sacarle once puntos al Dortmund, escolta del torneo alemán. Cortesía

En lo táctico, se espera un duelo asimétrico: el Dortmund con línea de tres y carrileros ofensivos; el Bayern con defensa de cuatro, extremos como Díaz y Olise, y Kane en punta. Neuer sería baja, mientras Ryerson no jugará por sanción.

Detalles para ver EN VIVO Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

¿Fecha? sábado 28 de febrero

¿Horario? 12:30 (ECU / COL / PER), 13:30 (VEN / BOL), 14:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

¿Dónde? estadio Signal Iduna Park, Dortmund

¿Canales de transmisión y streaming? ESPN y Disney Plus

Estadísticas de los equipos previo al Clásico de Alemania

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!