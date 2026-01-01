Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Las veleidades de los fanáticos

Este señor no tiene en cuenta que los políticos participan en las elecciones para trabajar por el pueblo

Somos testigos constantes de las críticas que emiten los contrarios políticos, en especial los correístas, al presidente Noboa, atacando fundamentalmente el no haber logrado establecer la paz y seguridad para los ecuatorianos.

Recordando que cuando López Obrador sufrió el mismo tipo de críticas, por motivos similares, el señor Correa, muy orondo salió a decir que para conseguir esos logros había que darle tiempo, esperando incluso a que termine su período para poder evaluar la gestión presidencial.

Resulta curioso entonces, que en el caso del Ecuador sí se pueden hacer esas críticas en medio período, significando que el presidente de Ecuador, por ser opositor político, sí está obligado a cumplir en corto plazo lo que su afín ideológico no lo estaba. Sinceramente no hay coherencia, y, podríamos decir con Voltaire: “el dogmatismo es la gangrena del cerebro”.

Lamentablemente, en ese grupo político no hay una sola persona que le haga caer en cuenta de sus incoherencias al señor Correa.

Para completar el tema incoherencias del señor Correa, hace poco soltó una afirmación que contradice la esencia de la política: “un gramo de principios vale más que una tonelada de trabajo”, refiriéndose a la separación de la señora Aguiñaga.

Este señor no tiene en cuenta que los políticos participan en las elecciones para trabajar por el pueblo, no para llegar a imponer sus principios, que finalmente son ideas de otros.

José M. Jalil Haas

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | El 2026 ‘huele’ a la tecnología

  2. Fernando Insua Romero | Esperando a Godoy

  3. Adekeye Adebajo | Donald Trump y la carga del hombre blanco en Nigeria

  4. César Febres-Cordero Loyola | Lo que podemos esperar del 2026

  5. Rubén Montoya Vega | Los principios no son bisagra

LO MÁS VISTO

  1. Ministerio del Interior prohíbe balizas en autos privados y advierte sanciones

  2. Alexandra Villacís: “No tengo apoyo político, pero sí me respalda la legalidad”

  3. Cábalas de Año Nuevo: ¿Es malo barrer la casa el 31 de diciembre?

  4. Estiaje Ecuador: 100 MW de generación térmica salen de operación en enero de 2026

  5. Fin de Año: El testamento 2025 y la herencia para la política ecuatoriana

Te recomendamos