Cartas de lectores | Las veleidades de los fanáticos

Este señor no tiene en cuenta que los políticos participan en las elecciones para trabajar por el pueblo

Somos testigos constantes de las críticas que emiten los contrarios políticos, en especial los correístas, al presidente Noboa, atacando fundamentalmente el no haber logrado establecer la paz y seguridad para los ecuatorianos.

Recordando que cuando López Obrador sufrió el mismo tipo de críticas, por motivos similares, el señor Correa, muy orondo salió a decir que para conseguir esos logros había que darle tiempo, esperando incluso a que termine su período para poder evaluar la gestión presidencial.

Resulta curioso entonces, que en el caso del Ecuador sí se pueden hacer esas críticas en medio período, significando que el presidente de Ecuador, por ser opositor político, sí está obligado a cumplir en corto plazo lo que su afín ideológico no lo estaba. Sinceramente no hay coherencia, y, podríamos decir con Voltaire: “el dogmatismo es la gangrena del cerebro”.

Lamentablemente, en ese grupo político no hay una sola persona que le haga caer en cuenta de sus incoherencias al señor Correa.

Para completar el tema incoherencias del señor Correa, hace poco soltó una afirmación que contradice la esencia de la política: “un gramo de principios vale más que una tonelada de trabajo”, refiriéndose a la separación de la señora Aguiñaga.

Este señor no tiene en cuenta que los políticos participan en las elecciones para trabajar por el pueblo, no para llegar a imponer sus principios, que finalmente son ideas de otros.

José M. Jalil Haas