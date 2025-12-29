Ministerio del Interior prohíbe balizas en autos privados y advierte sanciones

Según la cartera de Estado, la acción representa un riesgo para la seguridad ciudadana y el orden público

El Ministerio del Interior emitió este 28 de diciembre de 2025 un comunicado dirigido a los prestadores del servicio de blindaje automotriz y a la ciudadanía, en el que recordó que la normativa vigente prohíbe expresamente el uso, instalación o mantenimiento de balizas, dispositivos luminosos, distintivos u otros sistemas similares en vehículos particulares, incluidos aquellos con blindaje.

(Te invitamos a leer: Secuestro en Los Ceibos: delincuentes llegaron con balizas, fusiles y camionetas)

La disposición se sustenta en el artículo 83, numeral 29, de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, que establece que estos implementos son exclusivos de instituciones del Estado, vehículos de emergencia, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y entidades que cumplen funciones de seguridad pública.

Según la cartera de Estado, la medida busca evitar el uso indebido de elementos de identificación oficial, pues estos dispositivos están destinados únicamente a vehículos autorizados que cumplen labores críticas de seguridad o atención de emergencias. El Ministerio recalcó que, bajo ninguna circunstancia, los automotores de uso civil pueden portar o utilizar señalizaciones equivalentes a las del sector público.

Las láminas de todos los vidrios del auto pueden asegurarse ya no solo con películas antisolares, sino también de blindaje. Gustavo Guamán / Expreso

Sanciones de hasta seis sueldos básicos

En esa línea, la institución exhortó a las empresas de blindaje y a los propietarios de vehículos blindados a retirar cualquier baliza, luz especial o distintivo no permitido que permanezca instalado en sus automotores. El comunicado enfatiza que este cumplimiento debe realizarse “de manera inmediata, en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente”.

(Sigue leyendo: Ecuatorianos blindan carros, casas y ropa ante la crisis de inseguridad)

Ecuador importó carros blindados desde Turquía para combatir al terrorismo Leer más

El Ministerio también recordó que el uso indebido de estos elementos constituye una infracción administrativa, sancionada con una multa equivalente a seis remuneraciones básicas unificadas. Además, no descarta responsabilidades penales en caso de que el empleo de estos dispositivos derive en conductas contrarias a la ley.

El pronunciamiento concluye señalando que la utilización de balizas o dispositivos luminosos reservados para instituciones públicas representa un riesgo para la seguridad ciudadana y el orden público, dado que podría inducir a confusión o permitir suplantación de autoridad.

Para leer EXPRESO sin límite, SUSCRÍBETE AQUÍ