Refinería Esmeraldas suma 3 incendios en menos de un año: hay 13 unidades afectadas

Tras el incendio la capacidad operativa de la Refinería Esmeraldas bajó al 33,39 %, según el último reporte de la ARCH

Petroecuador informó que a las 21:35 el evento fue controlado en su totalidad.

La Refinería Esmeraldas registró este 1 de marzo de 2026 su tercer incendio en menos de un año. El último siniestro ocurrió el fin de semana en las bombas de carga de la Unidad Sevia -que produce fuel oil-, informó la empresa pública Petroecuador y resaltó que la situación estaba “controlada" y no existía "riesgo”. Sin embargo, este evento redujo la capacidad operativa de este complejo industrial.

Según la petrolera estatal ante la presencia de las llamas se activó de manera inmediata el Plan de Emergencias y Contingencias del centro refinador y a las 21:35 el evento fue controlado en su totalidad.

Como medida preventiva, las operaciones de la Refinería Esmeraldas fueron suspendidas “temporalmente” mientras se “desarrollan las labores de control y evaluación técnica, para luego retomar las actividades con total seguridad”, precisó Petroecuador.

Petroecuador no ha actualizado este 2 de marzo de 2026 la información sobre el estado de la Refinería Esmeraldas, que es el principal complejo refinador del Ecuador. Sin embargo, en el informe de Operación de Centros de Refinación de este 2 de marzo de 2026 se detalla que el flagelo afectó a 13 unidades.

Refinería Esmeraldas: 13 unidades con afectación operativa

Exportadores de Ecuador anuncian mesa nacional de seguridad ante escalada arancelaria Leer más

En este informe operativos de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), al que accedió Diario EXPRESO, se detalla que 13 unidades registraron interrupciones asociadas al incendio en las bombas de carga de la Unidad Sevia 1, ya sea porque operaron hasta determinada hora o quedaron fuera de servicio.

Entre ellas constan unidades clave como Crudo 1, Vacío 1 y 2, las dos Viscorreductoras, la FCC-considerada corazón de la Refinería Esmeraldas-, las unidades Merox, que reducen compuestos de azufre e impurezas en los derivados antes de su comercialización y otras unidades.

Así, las unidades que registran una afectación por el incendio son:

Crudo 1: operó hasta las 19:28 Vacío 1: operó hasta las 19:28 Vacío 2: operó hasta las 19:38 Viscorreductora 1: operó hasta las 19:15 Viscorreductora 2: operó hasta las 20:15 FCC: operó hasta las 19:30 HDT: operó hasta las 21:15 CCR: operó hasta las 21:15 ´HDS: operó hasta las 21:08 Merox 100 (Jet Fuel): operó hasta las 21:38 Merox 200 (Gasolina): fuera de servicio por incendio Merox 300 V (GLP): fuera de servicio por incendio Merox 300 N (GLP): fuera de servicio por incendio

Esta situación provocó que la capacidad de producción de este complejo refinador pasé del 83,46 % al 33,39 %, según datos de la ARCH. Esto significa que actualmente procesa 36.726 barriles de crudo, cuando -según sus especificaciones- puede refinar hasta 110.000 barriles al día.

Petroecuador perdona $853 millones pese a falta de inversión: estas son sus urgencias Leer más

Refinería Esmeraldas: Tres incendios en menos de un año

El incendio del 1 de marzo se suma al registrado el 30 de enero de 2026 y al del 26 de mayo de 2025, lo que vuelve a poner bajo la lupa la estabilidad operativa del principal complejo refinador de Ecuador.

Para Fernando Santos, exminsitro de Energía y Minas, estos eventos “no responden un incidente fortuito. Tres incendios en 10 meses evidencia desidia y falta de competencia al máximo nivel”, cuestiona.

La Refinería Esmeraldas es clave para la producción nacional de combustibles y cualquier interrupción tiene efectos directos en el abastecimiento de estos productos para los diferentes sectores: automotriz, industrial, naviero, eléctrico, residencial y más.

Ante esta realidad, el exministro de Energía y Minas, prevé que si se confirman afectaciones en las unidades de la Refinería Esmeraldas será necesario aumentar la importación de derivados para cubrir la demanda interna. “Desde noviembre de 2025, la exportación de crudo ecuatoriano es menor frente a la importación”, refiere.

En 2025 se importaron 74,3 millones de barriles de derivados, que representa un alza del 16,8 % con respecto a 2024, según datos de Petroecuador. Mientras tanto, en enero de 2026 la entidad señala que estas compras se redujeron en un 27,5 % frente al mismo mes de 2025.

Además, Santos menciona que en el caso que se requieran intervenciones en esta planta, producto del incendio, las reparaciones -como en otras ocasiones- tomará tiempo debido a que se trata de una refinería que data de 1970, y sus piezas deben ser fabricadas, porque no existen repuestos disponibles.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO