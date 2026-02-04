Precio del petróleo de Ecuador mejora tras alza del WTI: ¿subirán las gasolinas?

El aumento en el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) impactó de manera positiva en Ecuador

El precio estimado del barril de petróleo ecuatoriano registra un alza a propósito de la mejora de la cotización del crudo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para el hidrocarburo de Ecuador, en el mercado internacional.

Este 4 de febrero de 2026, el precio de esta materia prima se ubicó en $63,75, que representa un alza del 0,85 % frente a la jornada anterior ($63,21). Además, hasta las 13:00 el WTI alcanzó los $65,05, según información de tiempo real del portal Investing.com.

El alza en el valor del barril de WTI se produjo tras el derribo de un dron iraní por parte de Estados Unidos, un hecho que elevó la tensión y añadió incertidumbre a los contactos entre ambos países, según EFE. Las negociaciones iniciadas el año pasado se frenaron luego de que Washington bombardeó tres instalaciones nucleares en Irán, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El mercado también mira la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el 3 de febrero de 2026 que espera “buenas noticias” tras una reunión trilateral entre Washington, Kiev y Moscú esta semana. Además, el 2 de febrero anunció un acuerdo comercial con India para reducir aranceles, y afirmó que ese país dejaría de comprar crudo a Rusia para adquirirlo de Venezuela.

El impacto del alza del WTI para Ecuador

Para Ecuador, la mejora en el precio del WTI, que sirve de referencia para fijar el valor de esta materia primas, más un castigo, ha permitido que el monto supere al establecido en el Presupuesto General del Estado ($53,50).

Según el informe de Cotización del WTI del 30 de enero de 2026, elaborado por la empresa pública Petroecuador, el precio estimado del crudo ecuatoriano asciende a $56,65 el barril, que representa $3,15 más que el monto establecido en el Presupuesto General.

Para Oswaldo Erazo, analista petrolero, el contar con recursos extras por la venta de este recurso es positivo para las finanzas públicas de Ecuador porque cada dólar extra representa entre $105 millones y $110 millones, para el presupuesto. Esto monto equivale al número de barriles que Ecuador proyecta exportar en 2026.

Además, Erazo menciona que si bien debido a la tensión actual en Medio Oriente el precio del WTI subió, en las próximas semanas podría variar debido a que en el mercado existe una sobreoferta de crudo.

Los desafíos del alza del WTI para Ecuador

Ante este escenario es clave que Ecuador puede aumentar su producción, que actualmente está en 465.847.02 barriles por día, según el reporte de este 4 de febrero de 2026 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

Aparte, un incremento en el precio del WTI tiene también una relación directa con los precios de los combustibles. Así ante un mayor costo de esta materia prima, Erazo estima que el precio de las gasolinas y diésel tenga un posible aumento, si se mantiene esta tendencia de precios altos del WTI.

Actualmente, el galón de gasolina extra y ecopaís se comercializa en $2,67. El diésel prémium está en $2,71. Mientras tanto, el precio de la súper se redujo a $3,36 por galón. Estos valores se mantendrán hasta el próximo 11 de febrero de 2026.

