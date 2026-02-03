Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Inflación
La inflación acumulada de 2025 de Ecuador varió frente a la del mismo mes de 2024, tras la eliminación del subsidio del precio del diésel.ARCHIVO / expreso

Inflación en Ecuador 2025: por qué el país es uno de los menos caros de la región

El contar con una economía dolarizada en Ecuador favorece a estos resultados, según el Observatorio de la Política Fiscal

Ecuador cerró 2025 con una inflación acumulada de 1,91 %, que es una de las "más bajas del continente americano", de acuerdo con información publicada por la plataforma internacional Trading Economics, que fue difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

RELACIONADAS

En diciembre de 2025 la inflación acumulada de Ecuador se ubicó en 1,91 %. Mientras tanto, en el mes anterior fue de 2,06 % y en diciembre de 2024 descendió hasta 0,53 %, según el Índice de Precios al Consumidor, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

La inflación mide cómo cambian los precios y, con eso, cuánto rinde el dinero. Cuando es alta, el costo de vida sube más rápido y el bolsillo siente más presión.

El Ministerio de Economía y Finanzas, agregó que Trading Economics es una plataforma utilizada a escala global para acceder a indicadores económicos de más de 196 países y funciona como una herramienta para evaluar riesgos y oportunidades de inversión, además de realizar comparativos y análisis económicos.

Según esa referencia, la inflación acumulada con la que terminó Ecuador en 2025 fue de 1,91 %, un nivel menor al registrado en economías como Colombia, Brasil, México, Uruguay, Chile, Estados Unidos y Canadá, entre otros países, refirió esta entidad estatal.

La inflación de los países de América

RELACIONADAS

Así, de acuerdo con este ranking, Ecuador ocupa el sexto puesto de las economías con menor inflación:

  • Costa Rica: −0,99 %

  • Panamá: 0,1 %

  • El Salvador: 0,91 %

  • Perú: 1,30 %

  • Guatemala: 1,65 %

  • Ecuador: 1,91 %

  • Canadá: 2,4 %

  • Estados Unidos: 2,7 %

  • Paraguay: 3,1 %

  • Chile: 3,5 %

  • Uruguay: 3,65 %

  • México: 3,69 %

  • Brasil: 4,26 %

  • Honduras: 4,98 %

  • Colombia: 5,1 %

  • Bolivia: 20,4 %

  • Argentina: 31,5 %

Menor inflación y consumo interno

MAZARARCHIVOEX

Cota de Mazar llega a su nivel máximo tras dos meses: ¿Subió la generación hídrica?

Leer más

Para el Ministerio de Economía y Finanzas, este resultado refleja la efectividad de las políticas económicas del Gobierno del presidente Daniel Noboa, “orientadas a proteger el poder adquisitivo de las familias ecuatorianas y garantizar estabilidad en los precios de bienes y servicios esenciales”.

La cartera de Estado sostuvo, además, que este entorno de estabilidad ha permitido que los ciudadanos consuman más, impulsando un crecimiento sostenido de las ventas locales y dinamizando la economía, con beneficios para comerciantes, emprendedores y el sector productivo.

La baja inflación en Ecuador responde a la inflación

El Observatorio de la Política Fiscal (OPF), por su parte, explicó que la inflación obedece esencialmente a que Ecuador cuenta con una economía dolarizada. Y en este tipo de economía tener una inflación de alrededor del 2 % es lo “adecuado”. “En Estados Unidos, por ejemplo, se propende a que este indicador esté cerca del 2 %”, precisó el director del OPF, Jaime Carrera.

RELACIONADAS

El economista, además, aclaró que los resultados obtenidos “no es gestión del gobierno sino el efecto directo de una economía dolarizada”. En este sentido, indicó que no cabe comparar este indicador con países, que cuentan con moneda propia.

Estas naciones, no dolarizadas, "tienen mayor mérito porque lograron controlar la inflación" aplicando disciplina fiscal para contar con cuentas públicas sólidas y una buena economía, refirió Carrera. En este caso, se encuentran por ejemplo Costa Rica, Perú y Guatemala. Mientras tanto, Panamá, El Salvador y Ecuador -que están también en los primeros lugares- son economías dolarizadas.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ana Paula, la revelación del teatro en Argentina, gana premio Carlos 2026

  2. Caso Jaque: los delitos y penas que enfrentan los detenidos en el operativo

  3. Suspensión de minería en Napo: el impacto en la capital del rafting en Ecuador

  4. Hemofilia en Ecuador: ¿cómo cambiará la atención tras el acuerdo con el MSP?

  5. Desarticulan banda dedicada al robo de vehículos y autopartes en Rumiñahui

LO MÁS VISTO

  1. Manzano asegura que Ecuador no tendrá apagones y aumenta la generación eléctrica

  2. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 3 de febrero de 2026

  3. Cómo aplicar a los créditos de desarrollo humano: Gobierno ha entregado $18 millones

  4. Alineaciones y cómo ver Arsenal vs. Chelsea EN VIVO | Copa de la Liga

  5. Riña en el norte de Quito deja un fallecido; dos hermanos son detenidos

Te recomendamos