Inflación en Ecuador 2025: por qué el país es uno de los menos caros de la región

El contar con una economía dolarizada en Ecuador favorece a estos resultados, según el Observatorio de la Política Fiscal

La inflación acumulada de 2025 de Ecuador varió frente a la del mismo mes de 2024, tras la eliminación del subsidio del precio del diésel.

Ecuador cerró 2025 con una inflación acumulada de 1,91 %, que es una de las "más bajas del continente americano", de acuerdo con información publicada por la plataforma internacional Trading Economics, que fue difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En diciembre de 2025 la inflación acumulada de Ecuador se ubicó en 1,91 %. Mientras tanto, en el mes anterior fue de 2,06 % y en diciembre de 2024 descendió hasta 0,53 %, según el Índice de Precios al Consumidor, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La inflación mide cómo cambian los precios y, con eso, cuánto rinde el dinero. Cuando es alta, el costo de vida sube más rápido y el bolsillo siente más presión.

El Ministerio de Economía y Finanzas, agregó que Trading Economics es una plataforma utilizada a escala global para acceder a indicadores económicos de más de 196 países y funciona como una herramienta para evaluar riesgos y oportunidades de inversión, además de realizar comparativos y análisis económicos.

Según esa referencia, la inflación acumulada con la que terminó Ecuador en 2025 fue de 1,91 %, un nivel menor al registrado en economías como Colombia, Brasil, México, Uruguay, Chile, Estados Unidos y Canadá, entre otros países, refirió esta entidad estatal.

La inflación de los países de América

Así, de acuerdo con este ranking, Ecuador ocupa el sexto puesto de las economías con menor inflación:

Costa Rica: −0,99 %

Panamá: 0,1 %

El Salvador: 0,91 %

Perú: 1,30 %

Guatemala: 1,65 %

Ecuador: 1,91 %

Canadá: 2,4 %

Estados Unidos: 2,7 %

Paraguay: 3,1 %

Chile: 3,5 %

Uruguay: 3,65 %

México: 3,69 %

Brasil: 4,26 %

Honduras: 4,98 %

Colombia: 5,1 %

Bolivia: 20,4 %

Argentina: 31,5 %

Menor inflación y consumo interno

Para el Ministerio de Economía y Finanzas, este resultado refleja la efectividad de las políticas económicas del Gobierno del presidente Daniel Noboa, “orientadas a proteger el poder adquisitivo de las familias ecuatorianas y garantizar estabilidad en los precios de bienes y servicios esenciales”.

La cartera de Estado sostuvo, además, que este entorno de estabilidad ha permitido que los ciudadanos consuman más, impulsando un crecimiento sostenido de las ventas locales y dinamizando la economía, con beneficios para comerciantes, emprendedores y el sector productivo.

La baja inflación en Ecuador responde a la inflación

El Observatorio de la Política Fiscal (OPF), por su parte, explicó que la inflación obedece esencialmente a que Ecuador cuenta con una economía dolarizada. Y en este tipo de economía tener una inflación de alrededor del 2 % es lo “adecuado”. “En Estados Unidos, por ejemplo, se propende a que este indicador esté cerca del 2 %”, precisó el director del OPF, Jaime Carrera.

El economista, además, aclaró que los resultados obtenidos “no es gestión del gobierno sino el efecto directo de una economía dolarizada”. En este sentido, indicó que no cabe comparar este indicador con países, que cuentan con moneda propia.

Estas naciones, no dolarizadas, "tienen mayor mérito porque lograron controlar la inflación" aplicando disciplina fiscal para contar con cuentas públicas sólidas y una buena economía, refirió Carrera. En este caso, se encuentran por ejemplo Costa Rica, Perú y Guatemala. Mientras tanto, Panamá, El Salvador y Ecuador -que están también en los primeros lugares- son economías dolarizadas.

