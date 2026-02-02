Cota de Mazar llega a su nivel máximo tras dos meses: ¿Subió la generación hídrica?

La cota superó este 2 de febrero de 2026 los 2.153 msnm tras su descenso que inició en diciembre de 2025

La cota del embalse Mazar alcanzó este 2 de febrero de 2026 su nivel máximo, 2.153 metros sobre el nivel del mar (msnm), según información de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Este registro se produce dos meses y dos días después de que las reservas de esta represa empezaran a descender, desde el 1 de diciembre de 2025, por la escasez de lluvias.

Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, resaltó este lunes en una entrevista en radio Democracia la situación actual del embalse Mazar y mencionó que “son buenas noticias para Ecuador”.

Manzano indicó que estos resultados responden a la gestión de las reservas de este embalse. “El manejo no es solo un tema de esperar las lluvias, que eso no es lo que debemos esperar, es como manejamos todo el sistema eléctrico, cuándo entran las térmicas, cuándo salen a mantenimiento las hidroeléctricas, cuándo compramos a Colombia para mantener ese embalse en perfectas condiciones cuando se lo requiere”.

Entre el 1 de diciembre de 2025 y este 2 de febrero de 2026, el embalse de Mazar descendió hasta los 2.136,77 msnm, el 8 de enero de 2026, que significaba 16,23 metros de diferencia con el punto máximo y 38,77 metros más en relación al punto mínimo (2.098 msnm).

Mazar estuvo fuera de operación durante 12 días en 2026

Datos desinflan el “repunte” de los sectores estratégicos Leer más

Sin embargo, tras al alcanzar el nivel referido, Mazar operó de manera irregular para cuidar la reserva de este suministro.

En enero, en total, esta hidroeléctrica estuvo fuera de operación durante 11 días y en febrero, un día. Esta medida sumada a las mayores precipitaciones que se han registrado en las dos últimas semanas han permitido que los caudales que alimentan el complejo Paute Integral, del que es parte Mazar, se recuperen y permitan que la cota de Mazar suba, refiere Fernando Salinas, presidente del Foro Energético Ecuador.

“Estos resultados nos hacen ver de una forma un poco más optimista el futuro energético, en el corto plazo, del país”, menciona Salinas y precisa que si se continúa aprovechando el embalse de pasada de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y, en menor proporción, Mazar "el servicio de electricidad estará garantizado por alrededor de tres meses", tomando en cuenta que ya no se cuenta con las importación de Colombia.

El embalse de Mazar es clave porque alimenta el complejo Paute Integral, conformado por Mazar (170 MW), Molino (1.100 MW) y Sopladora (487 MW). En conjunto suma 1.757 MW y cubre alrededor del 38 % de la demanda nacional.

El aporte de Coca Codo Sinclair es clave

Ecuador: Apagar Mazar, generación privada y lluvias ayudan a subir cota del embalse Leer más

En la mejora de la cota de Mazar ha influido también el aporte de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS), que debido a la disponibilidad de agua en su embalse de pasada, ha podido operar casi a su potencia total (1.500 MW), en las últimas semanas.

Este 2 de febrero de 2026, por ejemplo, hasta las 13:30 CCS generó en promedio 1.143,1 MW. Mientras tanto, Paute (no incluye Mazar) suministró en promedio 438,96 MW, según datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

RELACIONADAS Ecuador afirma que puede cubrir demanda eléctrica sin importar energía desde Colombia

Las condiciones actuales permitieron que el aporte de la generación hidroeléctrica aumente y represente este 2 de febrero a 2026 un 87,1 % del suministro total, requerido para cubrir la demanda nacional (4.257,9 MW). Mientras tanto, la generación con centrales térmicas, que representaba alrededor del 30 %, bajó este lunes al 12,4 %. Y el resto se cubre con otras fuentes renovables (eólica, fotovoltaica y biomasa).

Actualmente, Ecuador está cubriendo la demanda nacional de energía solo con sus fuentes de generación, debido a que desde el 22 de enero de 2026 Colombia resolvió suspender la venta de electricidad a esta nación en respuesta a la tasa de seguridad del 30 % que anunció el presidente Daniel Noboa, para las importaciones que provienen del país vecino. Este arancel entró en vigor desde este 1 de febrero de 2026.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ