Toque de queda en Los Ríos: Así fue la primera jornada de controles y operativos

La medida rige de 23:00 a 05:00 en cuatro provincias. En Quevedo se reportó el primer detenido con armas y sustancias

La provincia de Los Ríos vivió su primera jornada de restricción de movilidad bajo los lineamientos del Decreto Ejecutivo 239. Antes de las 23:00 de este domingo 15 de marzo, la actividad comercial en los principales cantones cesó por completo, permitiendo que ciudadanos y trabajadores retornaran a sus hogares para cumplir con la disposición oficial.

La medida, que limita el libre tránsito hasta las 05:00, movilizó a un contingente de tanquetas militares y patrulleros policiales en sectores estratégicos de Babahoyo, Quevedo y Mocache.

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Intervenciones bajo el temporal

Durante el lapso de seis horas de vigilancia, las fuerzas del orden no solo se enfocaron en el control de seguridad, sino que también recorrieron zonas anegadas por el fuerte temporal invernal. Los uniformados confirmaron que, además de las tareas operativas, prestarán asistencia a ciudadanos que enfrenten emergencias derivadas de las inundaciones.

En el marco de estas incursiones, se reportó de manera preliminar la detención de un ciudadano en Quevedo, quien portaba un arma de fuego y sustancias sujetas a fiscalización.

Riesgos legales por incumplimiento

Jorge Borja, integrante de la comandancia de la Policía Zona 5, exhortó a la población a respetar los horarios establecidos, advirtiendo que el incumplimiento de las decisiones de autoridad competente puede ser sancionado con penas de uno a tres años de prisión.

Borja recordó que las únicas excepciones para circular durante la madrugada corresponden al personal del sistema de salud y miembros de las fuerzas del orden. Este estado de excepción, que incluye toque de queda, se mantendrá vigente hasta finales de mes también en Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Freno a la violencia criminal

El despliegue del Bloque de Seguridad responde al incremento de delitos como la extorsión y las muertes violentas en la provincia, vinculadas a la pugna entre grupos de delincuencia organizada. Según las autoridades, el objetivo central de la medida es desarticular el accionar de estas agrupaciones y reducir los índices de criminalidad que afectan a la zona.

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