Ivanna Uscocovich, la foodie guayaquileña que conquista las redes

Desde Miami, se convirtió en una de las creadoras de contenido que domina el algoritmo con 159 mil seguidores.

Comparte su vida y recomendaciones de restaurantes con seguidores entre Ecuador y Estados Unidos.

Desde Miami, pero con la esencia guayaquileña intacta, Ivanna Uscocovich ha encontrado una forma muy particular de contar historias en redes sociales: entre platos, recuerdos familiares y un humor que suena a conversación de sobremesa. Con 230 mil personas siguiéndola en TikTok, 158 mil en Instagram y una comunidad que se reparte entre Estados Unidos y Ecuador, esta creadora de contenido convirtió algo tan cotidiano como salir a comer en una experiencia digital que mezcla recomendación, anécdota y cercanía.

Su estilo no se parece al de la clásica crítica gastronómica. Ivanna habla como si estuviera sentada frente a ti, contando lo que le pasó en el día o el lugar nuevo que descubrió. Por eso prefiere definirse de otra forma: “Yo diría que soy más una guía. Me gusta que la gente sienta que está descubriendo lugares conmigo”, dice. En sus videos hay restaurantes, sí, pero también historias, bromas familiares (con su papá incluido) y reflexiones que terminan conectando con miles de personas.

Esa forma tan directa de narrar tiene mucho que ver con sus raíces. Aunque vive en Miami desde hace más de una década, su esencia guayaquileña se le cuela en cada frase, en la forma espontánea de expresarse y hasta en el humor con el que cuenta su vida.

Pero detrás de la foodie que hoy visita restaurantes y trabaja con marcas, hay una historia mucho más personal. Ivanna fue madre a los 19 años, una experiencia que transformó su forma de ver el trabajo y hacerlo de manera independiente. “Ser mamá tan joven cambió mi mentalidad. Ya no piensas solo en ti, empiezas a pensar en estabilidad, en el futuro”, recuerda. Hoy, entre cursos que imparte sobre redes sociales, algoritmos, storytelling y platos bien servidos, su contenido sigue teniendo la misma esencia que la hizo crecer: una mezcla de autenticidad, humor guayaco y la sensación de que, al otro lado de la pantalla, alguien te está contando una buena historia

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El inicio de la foodie

¿Cómo empezaste a crear contenido sobre restaurantes?

Empecé recomendando lugares de manera gratuita. Iba, grababa mi experiencia y la compartía. Cuando los videos comenzaron a crecer, los mismos restaurantes empezaron a escribirme. Recuerdo que el primer trabajo pagado creando contenido gastronómico fue con un buffet cubano en Miami.

¿Cómo estructuras tus videos para que funcionen en redes?

Siempre sigo una fórmula: primero el hook para atrapar la atención, luego el desarrollo donde cuento la experiencia y al final la recompensa, que es mostrar el lugar y cómo encontrarlo.

¿Qué valor extra intentas darle a tu audiencia?

Muchas veces trato de conseguir descuentos para quienes muestran mi video en el restaurante. Me gusta que la gente sienta que descubre lugares conmigo.

Gran parte de los restaurantes que visitas son latinos. ¿Qué los caracteriza?

La sazón. Hay algo muy casero en la comida latina. Algunas cocinas, como la cubana o la nicaragüense, son más condimentadas y más pesadas. En cambio, la ecuatoriana, venezolana o colombiana se sienten un poco más ligeras, más de casa.

¿Y cómo ves hoy la presencia de la gastronomía ecuatoriana en Miami?

Aún hay pocos restaurantes ecuatorianos, aunque cada vez aparecen más. Siempre que encuentro uno voy a probarlo, pero la verdad es que nada se compara con la comida en Ecuador.

¿Qué error consideras que cometen algunos restaurantes al trabajar con creadores de contenido?

Pensar que hacer contenido es rápido. También es clave que le den libertad creativa al creador, por ejemplo entrar a la cocina, grabar la realización del plato....Cuando el contenido se siente auténtico es cuando realmente funciona.

Padre e hija: la dupla viral

La presencia de su papá en videos nació casi por accidente, pero terminó convirtiéndose en uno de los más queridos de su contenido. Todo comenzó cuando Ivanna contó en un reel, la historia de su embarazo a los 19 años y mencionó que su padre se enteró prácticamente al mismo tiempo que ella. “La gente quiso conocerlo”, recuerda. Más allá de las bromas o los momentos divertidos, su intención es que el contenido despierte recuerdos en quienes los ven. “La idea siempre es que la gente no solo se ría, sino que se conecte con algo que también vivió con su propio papá”.

Enseñar a otros creadores

Sus videos de restaurantes son una parte importante, pero también están las campañas con marcas de rubros de belleza u hogar. “La creación de contenido te permite generar ingresos mucho más altos, sobre todo en Estados Unidos”, dice, señalando que el poder adquisitivo del mercado estadounidense hace que las campañas digitales se paguen mucho mejor.

Con el tiempo, su experiencia también la llevó a compartir lo aprendido. Ivanna dicta capacitaciones donde explica cómo estructurar contenido para marcas sin importar el nicho. A estas sesiones se conectan principalmente creadores latinoamericanos de países como Ecuador, Colombia o Venezuela.

Su experiencia en redes la llevó a dictar talleres sobre estrategia y storytelling digital. Foto: Cortesía

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