Marrecife, el restaurante que apuesta por frescura y tradición

Muy apreciada en Guayaquil por sus ingredientes, la sazón de sus platos y la personalidad de su chef y propietario

En la cocina de Iván Grain no puede faltar el limón ni el producto fresco, ya que son la base de su restaurante Marrecife, que desde hace casi 20 años ofrece tradición y sabor a todos los guayaquileños que se deleitan con sus platos inspirados en la costa de Ecuador.

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En el año 2007 abrió las puertas del restaurante ubicado detrás del Edificio de Las Cámaras. Liderado por Iván, y con las enseñanzas que heredó de sus padres para cocinar, comenzó ofreciendo comida típica y desde el inicio tuvo una gran acogida.

Poco a poco, gracias a las sugerencias de sus clientes frecuentes, fue incorporando nuevos platos como ceviches, cazuelas y corviches, por lo que pudo armar un menú diverso, pero siempre con la sazón que lo caracteriza.

Luego de unos meses de la apertura del restaurante, decidió irse a España a aprender técnicas culinarias en el Basque Culinary Center de San Sebastián. Después de esa experiencia académica fuera del país, retornó para continuar al frente de Marrecife e impulsar el crecimiento del negocio. Su principal valor no negociable ha sido comprar buen producto.

Según señala, fue gracias a la guía de su padre que aprendió a elegir calidad y a trabajar con productores que ofrezcan los mejores ingredientes. Esa frescura es el alma de sus platos icónicos como el ceviche especial de pescado, pangora y langostinos; el sango de choclo; y la pesca del día en sus diferentes salsas.

Lograr que un restaurante mantenga su calidad, sea consistente y conserve un número importante de clientes fieles no es tarea fácil. Por eso Iván considera que uno de los retos más grandes es que el negocio crezca de forma ordenada: “entender que, a pesar de ser un cocinero apasionado, los números son los que mandan… crecer con orden es lo más difícil”. Gracias al trabajo y la organización, tanto de él como de su equipo, han logrado consolidarse en el mercado gastronómico y hacer realidad la apertura de dos locales más en este 2026.

Lugares que priorizan la calidad de los alimentos que sirven, como Marrecife, suelen destacarse en el mercado culinario y son valorados por los comensales, dado que su oferta gastronómica refleja una cocina sincera, dinámica y sabrosa.

Un año de crecimiento

Marrecife Express se inauguró en el mes de marzo en un pequeño local en vía a la Costa y ofrece principalmente ceviches, arroces y piqueos varios. Su siguiente proyecto estará listo a mediados de año en la vía a Samborondón, en el centro comercial Alhambra, donde tendrá su tercera sucursal con un menú completo e incluso más amplio, con nuevas preparaciones y estilos de cocción, además de coctelería y vinos.

Un año prometedor para este restaurante que no solo tiene mucha reputación a nivel local, puesto que también ha recibido excelentes críticas del periodismo gastronómico internacional, incluyendo el espacio que ganó en el 50 Best Discovery, un listado que recomienda los mejores sitios para visitar dentro de una ciudad.

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