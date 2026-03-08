Michelle Posada: "Las mujeres también podemos generar, construir y facturar"

La voz detrás de More Than Mamis visitó Ecuador y habló con SEMANA sobre reinvención e independencia económica femenina.

“La única persona que estará contigo toda tu vida eres tú misma. Entonces tienes que hacer todo para gustarte”, dice Michelle Posada en su podcast More Than Mamis, un espacio femenino que ya reúne 246 mil seguidores y se ha convertido en una referencia para hablar sobre retos como mujeres, madres y esposas, con audiencia en Hispanoamérica y Estados Unidos. La frase no es casual: es el resumen de una vida que empezó frente a cámaras a los 15 años y que, desde entonces, no ha dejado de reinventarse.

Nacida en Caracas y formada como actriz, Michelle entendió temprano que “nada es permanente”. Migró a Miami en 2012, volvió a empezar, transformó cada etapa en contenido real y hoy su cuenta personal supera los 275 mil seguidores.

Su giro más profundo llegó con la maternidad. Tras enfrentar ovarios poliquísticos y un tratamiento complejo para poder quedar embarazada, en 2022 se convirtió en madre de gemelos. Compartir ese proceso cambió su narrativa pública y la acercó a miles de mujeres que buscaban honestidad en medio de informes médicos, hormonas y miedos silenciosos. De esa experiencia nació un contenido más íntimo, y, paradójicamente, más poderoso.

Paralelamente, su pasión por el bienestar la llevó a crear Michis’s Wellness, una línea de productos veganos alineada con su estilo de vida saludable. La misma coherencia que proyecta en redes la ha llevado también a escenarios de alto perfil: no solo se la ve como speaker en eventos internacionales, sino también en alfombras rojas como Premios Lo Nuestro o Premios Juventud, donde su presencia confirma que la influencia hoy se mide más por credibilidad que por flashes.

Durante su reciente visita a Ecuador, Michelle ofreció charlas dirigidas a mujeres interesadas en aprender cómo monetizar en el entorno digital y convertir sus redes sociales en una fuente de ingresos. “Lo importante no son los seguidores, es la comunidad y la conexión real”, dice.

Monetizar con propósito

La experiencia que ganó con su restaurante en Miami, lo convirtió en contenido: publicó un libro de recetas (arepas de quinoa, ceviches, smoothies de proteína, bowls latinos en versión más saludable) y entendió que su comunidad no solo quería inspiración, sino herramientas prácticas. Monetizar, para ella, fue el resultado de una construcción paciente, más que un golpe de suerte. Lo mismo pasó cuando lanzó su podcast; no tenía auspiciantes pero hoy suma más de diez marcas internacionales. “Nada cae del cielo”, refiere.

Su filosofía empresarial es simple, pero incómoda para quienes esperan resultados inmediatos. “Si abría la puerta de mi restaurante y no entraba nadie, me tocaba hacer eventos, publicidad, conexiones, repartía flyers. Lo mismo aplica para lo digital”. La lógica es la misma: movimiento constante. Para Michelle, no es cuestión de subir una foto y esperar. “Hay que levantarse y hacer que las cosas pasen”.

También desmonta la fantasía de la independencia perfecta. “Ser tu propia jefa está romantizado”, dice sin rodeos. “Es más fácil que alguien te diga qué hacer. Lo difícil es ponerte tus propias metas y no fallarte a ti misma”. Y en un ecosistema donde la credibilidad lo es todo, su filtro es claro: coherencia. Ha rechazado propuestas que no encajan con su estilo de vida porque entiende que “la reputación es el activo más importante”. En tiempos de exposición permanente, monetizar implica criterio: vender con propósito y saber decir que no.

Apostó por su crecimiento personal y hoy es su propia jefa. Foto: Gerardo Menoscal

La entrevista

Hoy tiene más de 15 años en redes, ¿qué le enseñó empezar tan joven?

Me enseñó que nada es permanente. No puedes acomodarte demasiado porque todo cambia. Cuando algo se termina, no es el final; casi siempre es el comienzo de algo nuevo.

De las redes nace “More Than Mamis”. ¿Qué significa ese proyecto para usted?

Es mi espacio más real. Ahí hablo de maternidad sin filtros, de salud, de miedos, de los retos como mujeres. Más que seguidores, lo que me importa es la comunidad y la conexión real.

¿Cuál es el error más común que ve en nuevos creadores?

Estoy viendo mucho contenido que ya no se siente humano, sobre todo con el abuso de la inteligencia artificial. Personas que crean avatares y ni siquiera se graban a sí mismas. Y creo que lo que más conecta es la esencia real. La gente quiere autenticidad.

¿Cómo maneja la presión de mostrar una vida ‘perfecta’ en redes?

No intento mostrar perfección. Lo que conecta es la esencia. La herramienta ayuda, pero la esencia no se delega. Si empiezas a sonar como todo el mundo, pierdes tu diferencial.

Trabaja mucho con mujeres. ¿Qué limitante ve con más frecuencia?

El miedo. Y es por el peso que todavía tiene el machismo. Muchas latinas todavía sienten que necesitan permiso de su pareja para crecer. Y no. Nosotras también podemos generar, podemos construir, podemos facturar. Y la libertad financiera es también nuestra herramienta de poder.

Como latina y emprendedora digital, Michelle promueve el crecimiento entre mujeres. Foto: Gerardo Menoscal

Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer. ¿Qué mensaje darías en ese contexto?

Que no hay una fórmula mágica para el éxito. La clave es seguir. Prepararte, rodearte bien y no rendirte cuando las cosas no pasan al ritmo que quieres. Y que la M de mamá no borre la M de mujer.

