Riccardo Perotti: “La creatividad se despertó tras MasterChef”

El artista asegura que participar en el reality de cocina le permitió salir de la rutina

El cantante, compositor y productor musical Riccardo Perotti (62) no necesita presentación. Quizá las nuevas generaciones no lo tenían tan ubicado, pero luego de su paso por el reality de cocina MasterChef Celebrity eso cambió.

Grabó su primer LP a los 16 años como líder del trío Harvest, experiencia que lo incentivó a ingresar al Berklee College of Music, en Boston, y dedicarse profesionalmente a la música. Lanzó su carrera como solista en 1990 con el sencillo Quién te ha dicho que el amor es fácil. A lo largo de su trayectoria ha producido para otros artistas y bandas, dirigido festivales como OTI y Unicef, conducido orquestas y compuesto música para cine y televisión.

Hace 17 años dejó Ecuador para radicarse en Estados Unidos. Ahora está ‘cocinando’ un nuevo tema y aspira a ofrecer shows en Guayaquil.

¿Qué lo llevó a tomar la decisión de marcharse del país? ¿Se arrepiente?

Principalmente, buscar nuevos horizontes, más grandes. Ya tengo 17 años en Estados Unidos. Considero que hice una bonita carrera en Ecuador. Estuve como productor musical de Miss Universo 2004 en Quito, hice el tema oficial (País Acuarela) del certamen y canté para las aspirantes. Fue una grata experiencia, pero luego me cuestioné si debía seguir. Empecé a mirar hacia afuera y me marché a Miami.

Es una ciudad conveniente para los artistas.

Así es, porque desde Miami puedo irme con facilidad a otros países de América Latina y se encuentra cerca de Ecuador. Aunque no es una ciudad que me encante, es funcional: se mueve lo musical. Estoy bien. Estoy casado con Gabriela Mora desde hace casi 26 años. Tengo mis hijos. La mayor, Isabella, se dedica a la música en Los Ángeles. La segunda, Martina, es bailarina, recién llegó de Italia y pronto se irá a Boston. El tercero, Enzo, todavía está en el colegio, pero creo que será artista.

Casi listo su nuevo tema

Algunos talentos locales, como AU-D, Jorge Luis del Hierro o los hermanos Parra, viven allá y otros viajan con mucha frecuencia.

Hay mucha industria y he logrado involucrarme. A los 45 años llegué a Estados Unidos. Lo hice casado y con dos guaguas. Dios sabe las razones, no es antes ni después. Me siento contento porque he visto a mis hijos cumplir sus sueños. Sigo haciendo mi música y descubrí un talento: desarrollo software para una compañía en Los Ángeles. Desconocía esa habilidad. Nunca se sabe de lo que eres capaz (risas).

Se ha destacado como cantante, compositor y productor. Cortesía

Hablando de lo musical, ya tiene algo a punto de salir del horno.

Una producción que lleva por nombre Caminando las estrellas. Es un pop. Me mantengo en mi línea de pop rock. Espero que salga en aproximadamente seis semanas. Me hace mucha ilusión sacar este material; es un tema muy lindo, sé que les gustará. Además, estoy ofreciendo conciertos. Acabo de dar uno en Miami, en un lugar donde había un piano en el centro, Continuaré con mis presentaciones en Ecuador e iré a Guayaquil.

"Necesitaba un remezón"

El interés de que lo conozcan las nuevas generaciones lo llevó a integrar el elenco del reality Master Chef Celebrity.

Cuando me ofrecieron participar me pareció una locura. Hay que dejarlo todo para encerrarse en unas instalaciones en Bogotá, Colombia. Existe mucha presión: grabar todo el día. No hay tiempo ni para respirar. Luego lo reconsideré, porque a veces estar en una posición estable en muchos aspectos de la vida hace que la creatividad no florezca, nos hacemos vagos. La creatividad sale en el dolor, cuando tenemos sentimientos que necesitamos sacarnos. Me di cuenta de que necesitaba un remezón.

Cuando se vive en el extranjero, las personas se vuelven más prácticas: no cocinan, todo lo compran hecho.

Me gusta mucho cocinar, creo tener sazón, pero no a nivel MasterChef. Preparo mis recetas italianas. La presión es muy intensa, en lo físico y emocional. Grabé más de un mes. Aprendes a patadas porque, de lo contrario, sales en la primera semana, y eso es lo que todos tratamos de evitar. Hasta la familia te presiona y te pide que no les hagas pasar el papelón de salir en los primeros días (risas). Se deben estudiar técnicas de alta cocina, ya sea por Internet o como sea. Después de grabar, pasadas las diez de la noche, o te vas a dormir, a comer o a estudiar un poco. Los primeros días te preguntas para qué te metiste a participar.

¿La experiencia lo volvió más crítico?

Nunca me ha llamado la atención la comida chatarra. Ahora disfruto más de cocinar. He encontrado más sabores, más alternativas.

¿Repetiría la experiencia de un reality?

Depende del programa. Lo bueno es que MasterChef es un reality sano. Cuando llegamos, el director de contenido dijo claramente que no era un espacio para pelear, ni de celos o escándalos. Si queríamos pelear, que lo hiciéramos en otro lado, porque ellos no iban a dar ni un minuto de cámara para conflictos. Los líos, en otra parte. Nos pareció bien. Aquello me encantó. Fue una linda experiencia. Un remezón en la vida siempre es necesario: la creatividad despierta y logras conocerte más. Yo bajé diez libras, lo que me conviene. Regresé en diciembre a Estados Unidos y compuse algunas canciones. Por ello tengo mucha ilusión de sacar una.

“Jamás me verán en lo urbano”



Después de ese despertar musical, ¿para dónde apunta?

No soy bueno para escribir lo que no vivo. Cuando dejo de vivir situaciones, me estanco un poco. El mundo está muy convulsionado, así que mi nuevo tema también es una reacción a lo que pasa. Hace falta un poco de buena onda.

¿Producir a nuevos talentos siempre es una opción?

Honestamente no me interesa. He visto muchas malas historias de jóvenes apadrinados. Siempre terminan pagando mal. Se dan la vuelta, se desubican, es desastroso. Falta seriedad y aquello no me interesa. En Estados Unidos produzco eventos. Uno de ellos es el de la Calle 8, en octubre, por el mes de la Hispanidad. He tenido la oportunidad de dar trabajo a jóvenes talentos, pero nada más. Invertir no. Lo haría con mi hija. Repito: se dan muchos problemas. Además, no tengo feeling para la música actual, jamás me verán en lo urbano. Tampoco creo que sería bueno.

Una joven ecuatoriana, Brenda, nos representó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. ¿Qué le pareció su participación?

No vi Viña del Mar, pero me encanta que los jóvenes incluyan sus raíces; eso es bueno para el país. Cuando hay jueces de por medio nunca se sabe qué pasa en los festivales. Creo que la chica tiene un futuro grande. Ojalá salga pronto de Ecuador para que busque horizontes prometedores.

¿Comparte con sus colegas que viven en Estados Unidos?

Nos vemos, pero no muy seguido, las distancias son inmensas. Cada quien anda en sus asuntos. Me encuentro con AU-D, con los Parra y también comparto con Juan Fernando Velasco cuando está en Estados Unidos.

