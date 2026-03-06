El Mundial 2026 ya tiene himno con J Balvin, Barker y Vai, auspiciado por Coca-Cola

El Mundial 2026 ya tiene himno. Coca-Cola presentó 'JUMP', una versión renovada del clásico de Van Halen

La canción forma parte de la campaña global de Coca-Cola rumbo al Mundial 2026.

A pocos meses de que ruede el balón en la Copa del Mundo de 2026, la música ya empieza a marcar el ritmo del torneo. La multinacional Coca-Cola presentó el tema que acompañará su campaña internacional rumbo al campeonato, una reinterpretación de 'JUMP', el recordado éxito que la banda Van Halen lanzó en 1984.

La nueva versión reúne a artistas de distintos estilos y generaciones. En el proyecto participan el colombiano J Balvin, la cantante estadounidense Amber Mark, el guitarrista Steve Vai y el baterista y productor Travis Barker. La colaboración busca conectar con audiencias globales mediante una mezcla de rock, pop y sonidos urbanos.

El lanzamiento forma parte de la estrategia de la marca para vincular música, cultura pop y fútbol en torno al evento deportivo más seguido del planeta.

Un proyecto musical para la campaña del Mundial

La canción, titulada también 'JUMP', se estrenó oficialmente este viernes 6 de marzo de 2026 y ya está disponible en diversas plataformas de streaming. Antes de su lanzamiento completo, la marca habilitó la opción de pre-guardar el tema y difundió un adelanto como parte de su campaña publicitaria internacional.

La iniciativa busca generar expectativa alrededor del torneo y reforzar el vínculo histórico entre la empresa y el fútbol mundial.

La mezcla de géneros detrás del nuevo himno

Aunque el proyecto parte del recordado tema de Van Halen, la nueva versión introduce cambios importantes en su sonido. La producción mantiene la energía del rock original, pero incorpora arreglos modernos y una base musical más cercana al pop y a los ritmos urbanos.

La participación de artistas provenientes de distintos géneros fue pensada para ampliar el alcance del proyecto. Mientras Steve Vai aporta su reconocida técnica en la guitarra, Travis Barker suma la potencia de la batería y producción contemporánea. Por su parte, J Balvin y Amber Mark integran elementos vocales asociados al pop actual y a la música latina.

La combinación busca acercar el himno del Mundial a públicos diversos, desde fanáticos del rock hasta nuevas generaciones acostumbradas a escuchar música en plataformas digitales.

Coca-Cola y su histórica relación con el fútbol

El lanzamiento de 'JUMP', también se suma a la larga tradición de campañas musicales vinculadas al fútbol que ha desarrollado Coca-Cola durante diferentes ediciones de la Copa del Mundo.

A lo largo de los años, la empresa ha utilizado la música como una herramienta para amplificar el entusiasmo alrededor del torneo y crear experiencias que conecten emocionalmente con los aficionados.

En esta ocasión, la canción será distribuida a través del sello Real Thing Records, en colaboración con Capitol Records, lo que permitirá que el proyecto tenga presencia global en plataformas de streaming y en contenidos promocionales asociados al Mundial.

El Mundial 2026 y su expectativa global

La Copa del Mundo de 2026 será histórica por varias razones. El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y contará por primera vez con 48 selecciones participantes, lo que ampliará el número de partidos y sedes.

Con un evento de mayor escala, las campañas comerciales y culturales alrededor del campeonato también buscan tener un alcance global más amplio.

La reinterpretación de 'JUMP', se presenta, así, como uno de los primeros movimientos musicales que comienzan a marcar el camino hacia el Mundial. Y aunque todavía falta tiempo para el inicio del torneo, la banda sonora de la competencia ya empieza a sonar en las plataformas digitales.

