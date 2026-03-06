Barbie homenajea a mujeres exitosas con ocho nuevas muñecas por el 8M

Barbie lanzó una colección basada en mujeres destacadas. La iniciativa se presentó previo al Día Internacional de la Mujer

Barbie presentó ocho muñecas inspiradas en mujeres exitosas por el Día Internacional de la Mujer.

En la previa del Día Internacional de la Mujer, la marca Barbie volvió a apostar por visibilizar referentes femeninos. Esta vez lo hizo con una colección especial de muñecas inspiradas en mujeres que han alcanzado logros importantes en distintos ámbitos profesionales alrededor del mundo.

El anuncio fue realizado a través de las redes oficiales de Barbie y de la empresa estadounidense Mattel, fabricante del popular juguete. La propuesta reúne a ocho mujeres de diferentes países que se han destacado en áreas como el deporte, la ciencia, la música o la exploración.

La colección fue presentada bajo el nombre 'Equipo de Ensueño Barbie', un grupo de muñecas que representa historias de esfuerzo y éxito profesional. Con esta iniciativa, la marca busca transmitir a niñas y jóvenes la idea de que los sueños y las profesiones no están limitados por el género.

La campaña también se enmarca en el mensaje que Barbie ha promovido durante años: mostrar que cualquier niña puede imaginarse en distintos roles y aspirar a metas profesionales diversas.

Las mujeres que inspiraron las nuevas muñecas Barbie

La colección reúne a ocho figuras femeninas que han construido trayectorias destacadas en sus respectivas disciplinas. Cada muñeca fue diseñada para reflejar la profesión o el ámbito en el que estas mujeres han logrado reconocimiento.

El grupo incluye deportistas, artistas y científicas que han ganado notoriedad internacional.

Estas son las integrantes del 'Equipo de Ensueño Barbie'

Serena Williams (Estados Unidos), histórica figura del tenis mundial y empresaria. Kellie Gerardi (Estados Unidos), investigadora y astronauta vinculada a misiones científicas. Regina Sirvent Alvarado (México), piloto profesional de automovilismo. Chloe Kelly (Reino Unido), futbolista del fútbol femenino europeo. Helene Fischer (Alemania), cantante y artista pop. Zoja Skubis (Polonia), escaladora de expedición. Stephanie Gilmore (Australia), surfista profesional y campeona mundial. Smriti Mandhana (India), jugadora internacional de críquet.

Con esta selección, la marca busca reflejar la diversidad de caminos profesionales que pueden seguir las mujeres.

Una iniciativa vinculada al Día Internacional de la Mujer

El lanzamiento se realizó en el contexto del 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer en distintos países.

Durante los últimos años, Barbie ha incorporado a su catálogo muñecas inspiradas en mujeres reales con el objetivo de visibilizar referentes femeninos y promover modelos diversos.

Según la marca, estas representaciones buscan enviar un mensaje de motivación a niñas y adolescentes para que puedan imaginar su futuro en distintos campos profesionales.

El mensaje de Barbie para las nuevas generaciones

El lanzamiento incluyó fotografías de las protagonistas reales sosteniendo las muñecas inspiradas en ellas. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales como parte de la campaña.

En los comentarios de la publicación, varias de las mujeres representadas agradecieron el reconocimiento y destacaron el mensaje de empoderamiento que busca transmitir la iniciativa.

